До конца 2017 года будет завершена реконструкция образцового сельхозпредприятия в Пажге

Вице-премьер региона Анатолий Князев и спикер Госсовета Надежда Дорофеева обсудили планы развития предприятия ООО "Пажга"

Сегодня прошла рабочая встреча заместителя председателя правительства Республики Коми- министра сельского хозяйства и потребительского рынка региона Анатолия Князева со спикером Госсовета республики Надеждой Дорофеевой и директором ООО "Пажга" Михаилом Пыряевым. Стороны обсудили планы развития предприятия.

"ООО "Пажга"- это базовая площадка сельского хозяйства республики. Это предприятие можно ставить в пример другим сельхозпредприятиям региона по культуре производства и ведения хозяйства. Сейчас мы возлагаем большие надежды на реконструкцию коровника на 200 голов под содержание телят в деревне Гарья. Реализация проекта позволит создать единую производственно-материальную базу для формирования высокопродуктивного молочного стада, в функции планируемого объекта будет входить полный цикл выращивания телят от осеменения до ввода в основное молочное стадо",- отметил А.Кназев.

Напомним, 19 мая в Министерстве сельского хозяйства и потребительского рынка Республики Коми состоялось заседание конкурсной комиссии по отбору инвестиционных проектов в области агропромышленного комплекса Республики Коми. Победителем Конкурса, имеющим право на получение субсидий на строительство и реконструкцию животноводческих помещений, а также приобретение машин и оборудования, признан инвестиционный проект ООО "Пажга": "Реконструкция коровника на 200 голов под содержание телят на 350 голов" в деревне Гарья Сыктывдинского района. Стоимость проекта 53,3 миллиона рублей. Государственная поддержка из средств республиканского бюджета Республики Коми будет направлена на компенсацию выполненных строительно-монтажных работ и приобретенное животноводческое оборудование.

В рамках реализации проекта планируется провести реконструкцию имеющегося здания коровника и закупить современное, высокотехнологичное оборудование для создания комфортных условий содержания телят и повышения эффективности производства.

По словам директора ООО "Пажга" Михаила Пыряева, реконструкция животноводческого помещения уже начата и будет завершена до конца 2017 года, сообщает пресс-служба Минсельхоза РК.