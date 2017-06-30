Жителям Коми доступно более 10,5 тысяч вакансий
Жителям Коми доступно более 10,5 тысяч вакансий. Уровень безработицы в регионе при этом составил 1,6% от общего числа экономически активного населения.
Это на 0,1% меньше, чем показатель за прошлый месяц. Такие данные сообщили "Комиинформу" в Службе занятости населения республики.
Официально как безработные в Коми зарегистрированы 7676 человек, из них 442 - с инвалидностью.
Численность зарегистрированной на сегодня безработной молодежи от 16 до 29 лет - 1875 человек, что составило 24,4% от общего числа граждан, ищущих работу.
При этом в городах 4432 нетрудоустроенных, в районах - 3244.
В тройке лидеров по числу безработных среди городов по-прежнему Сыктывкар, Печора и Воркута. Среди районов - Прилузский, Ижемский и Княжпогостский.
Наиболее благоприятная ситуация, согласно официальной статистике, в Ухте, Усинске и Койгородском районе региона.
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