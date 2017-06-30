Жителям Коми доступно более 10,5 тысяч вакансий. Уровень безработицы в регионе при этом составил 1,6% от общего числа экономически активного населения.

Это на 0,1% меньше, чем показатель за прошлый месяц. Такие данные сообщили "Комиинформу" в Службе занятости населения республики.

Официально как безработные в Коми зарегистрированы 7676 человек, из них 442 - с инвалидностью.

Численность зарегистрированной на сегодня безработной молодежи от 16 до 29 лет - 1875 человек, что составило 24,4% от общего числа граждан, ищущих работу.

При этом в городах 4432 нетрудоустроенных, в районах - 3244.

В тройке лидеров по числу безработных среди городов по-прежнему Сыктывкар, Печора и Воркута. Среди районов - Прилузский, Ижемский и Княжпогостский.

Наиболее благоприятная ситуация, согласно официальной статистике, в Ухте, Усинске и Койгородском районе региона.