Жителям Коми доступно более 10,5 тысяч вакансий

30 июня 2017 года, 9:30 | Княжпогостский, Сыктывкар, Ухта, Усинск, Ижемский, Койгородский, Воркута, Прилузский, Печора
Фото из архивов ИА "Комиинформ"

Жителям Коми доступно более 10,5 тысяч вакансий. Уровень безработицы в регионе при этом составил 1,6% от общего числа экономически активного населения.

Это на 0,1% меньше, чем показатель за прошлый месяц. Такие данные сообщили "Комиинформу" в Службе занятости населения республики.

Официально как безработные в Коми зарегистрированы 7676 человек, из них 442 - с инвалидностью.

Численность зарегистрированной на сегодня безработной молодежи от 16 до 29 лет - 1875 человек, что составило 24,4% от общего числа граждан, ищущих работу.

При этом в городах 4432 нетрудоустроенных, в районах - 3244.

В тройке лидеров по числу безработных среди городов по-прежнему Сыктывкар, Печора и Воркута. Среди районов - Прилузский, Ижемский и Княжпогостский.

Наиболее благоприятная ситуация, согласно официальной статистике, в Ухте, Усинске и Койгородском районе региона.

Ярослава Пархачёва
  Ключевые слова: коми, кадры, занятость, дети
  Рубрика: Общество
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