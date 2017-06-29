Объем наличных денег в России увеличился в 2016 году на 271 млрд рублей

29 июня 2017 года, 17:42 |
Фото из архива "Комиинформа"

В 2016 году объем находящейся в обращении денежной наличности в России увеличился на 271 млрд рублей, из них 264 млрд – банкноты. Об этом говорится в годовом отчете Центробанка.

Как пояснили "Известиям" в ЦБ, увеличение количества наличных денег происходит во многих странах мира. Если в России рост составил 6,6%, то в Великобритании – 9%. При этом использование наличных денег активно идет на спад. В 2016 году по России около 2/3 объема розничных платежей было совершено с использованием наличных денег, при этом еще четыре года назад этот показатель превышал 80%.

В ЦБ также сообщили о росте затрат на организацию денежного оборота, куда входит чеканка монет и печать купюр. Если в 2015 году организация этих процессов обошлась в 7,6 млрд, то в 2016 – уже в 9,75 млрд. Это обусловлено ростом цен на цинк, сталь и никель.

Комиинформ
  Ключевые слова: деньги
  Рубрика: Экономика
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Если вы заметили ошибку в этом тексте, просто выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Выделенный текст будет автоматически отправлен редактору


Новости mediametrix

                       
                       
                       
 

Эко-Коми

Новости проекта



Интервью

Дмитрий Поповцев
Руководитель "Ипотекацентра"
Марина Мусинская
Директор агентства PPF Страхование жизни в Сыктывкаре Марина Мусинская
Сергей Гапликов
Глава Республики Коми
все интервью

Мы рядом
Анастасия. Нуждаюсь в сопровождении. (Сыктывкар)
Сергей и Елена. Нуждаемся в сопровождении, репетиторстве. Сами обучим Брайлю, отремонтируем технику. (Сыктывкар)
перейти в раздел

Инфоблок

Отключение горячего водоснабжения в Сыктывкаре будет двукратным

Профилактика клещевого вирусного энцефалита

Телефоны участковых Сыктывкара

Официальный интернет-портал государственных услуг Российской Федерации

Как узнать кадастровую стоимость объекта и оспорить ее в случае несогласия

Как правильно вызвать экстренные службы

Что нужно знать о СПИДе

Реализация значимых проектов в Республике Коми

«Телефоны доверия» МВД

Памятная дата военной истории России

29 июня

День памяти о партизанах и подпольщиках, сражавшихся с фашистами в годы Великой Отечественной войны.



Подробнее...


Индекс цитирования Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru Статистика Система Orphus