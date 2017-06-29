Спортсмены из Коми завоевывают медали на зональных соревнованиях по пожарно-прикладному спорту

С 27 по 30 июня в Архангельске проходят зональные соревнования по пожарно-прикладному спорту. В столицу Поморья приехали команды сильнейших спортсменов из Санкт-Петербурга, Ленинградской, Мурманской, Псковской, Вологодской, Ярославской, Тверской областей, Республики Карелия, за кубок победителя сразятся и хозяева соревнований – сборная Архангельской области. Республику Коми представляет сборная региона по пожарно-прикладному спорту.

В первый день соревнований спортсмены из 11 регионов состязались в двух дисциплинах: стометровой полосе препятствий и пожарной эстафете. На полосе препятствий участникам пригодилось умение быстро бегать и высоко прыгать. На стометровке нужно было взять барьер, пробежать по буму с двумя "связками" рукавов и стволом в зубах, подсоединить рукав к разветвлению, а ствол – к рукаву.

По результатам этого этапа спортсмены из Республики Коми показали отличные результаты. Среди юношей старшей группы 1 место занял Владислав Макаров, его результат 16.92 секунды. Среди юношей средней группы "золото" завоевал Иван Козловский, полосу препятствий спортсмен преодолел за 17.27 секунды. В средней группе девушек лучший результат показала Алина Захарова, ее время – 19.09 секунды. "Бронзу" завоевала Елизавета Ефремова, которая финишировала с результатом 22.86 секунды. Среди девушек старшей возрастной группы первой стала Дарья Шишихина, чтобы преодолеть полосу препятствий, спортсменке потребовалось 18.29 секунды.

Часть элементов стометровки сохранилась в пожарной эстафете. Кроме прыжка через препятствие и бега по буму с рукавами, необходимо было при помощи приставной лестницы с разбегу забраться на крышу домика, а по завершении этапа затушить из огнетушителя огонь на противне.

30 л воды, 2 л дизельного топлива и 250 мл бензина – вот рецепт гремучей смеси, которую в несколько секунд нужно сбить струей порошка. И не просто потушить, а потушить красиво и правильно: открыть огнетушитель еще на бегу, за пару секунд до остановки, направить струю в дальний угол и описать ею "восьмерку". Почти полсотни огнетушителей израсходовали участники соревнований на этом этапе.

И в этом упражнении наши спортсмены завоевали медали разного достоинства. Среди юношей не было равных нашим спортсменам. Команда в составе Александра Фомина, Владислава Макарова, Ивана Козловского, Андрея Климовича продемонстрировала слаженность действий и мастерство, на выполнение всех упражнений этапа юношам потребовалось 64.92 секунды. "Серебро" завоевали Федор Чупров, Роман Зюзев, Валерий Антоненко, Станислав Зюзев. Мужчины справились с пожарной эстафетой за 58.86 секунды. Третью ступень пьедестала в этом виде заняла наша команда девушек. Елизавета Ефремова, Дарья Шишихина, Алина Захарова и Димитрина Симпелева финишировали с результатом 72.41 секунды.

Впереди у участников соревнований два этапа, пожарные-прикладники сразятся в подъеме по штурмовой лестнице в окно учебной башни и продемонстрируют скорость в боевом развертывании, сообщает пресс-служба МЧС по Коми.