Двадцать новых мест появится в сыктывкарском детском саду №107

С 1 сентября сыктывкарский детский сад №107 увеличит прием детей раннего возраста. Проанализировав функционал помещений, руководство дошкольного учреждения пришло к выводу, что одной прачечной хватит на обеспечение детей чистым бельем. После реконструкции прачечной появится двадцать дополнительных мест.

Это помещение в любом случае требовало ремонта. А корпус, в котором работала теперь уже бывшая прачечная, все равно закрыт на лето, детей переводят во второе здание. Поэтому решили воспользоваться возможностью и переделать его под дополнительную группу.

Опыт по установке щадящего режима адаптации детей в детском саду есть.

"В 2006 году ы первыми в городе начали реализовывать такую форму работы, как группа временного пребывания. Мы работаем с семьями, имеющих детей до одного года. Они приходят сначала на совместные занятия для мамы и ребенка. Затем группа кратковременного пребывания, потом дети поступают в группу полного дня", - рассказала директор детского сада Галина Дейнеко.

Дети будут проводить в нем сначала три часа, потом шесть. И постепенно их пребывание будут доводить до 12 часов. Для этого подойдет и небольшое помещение, детей будет немного. Специалисты будут помогать родителям, давать советы по адаптации ребенка к новому окружению.

С тем, как происходят ремонтные работы, ознакомился мэр Сыктывкара Валерий Козлов.

Сейчас идет утепление полов, замена окон, отделочная работа. Есть договоренность с поставщиками оборудования. Мебель будет компактной, сделанной под заказ, чтобы она занимала минимум игрового пространства.