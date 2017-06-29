Двадцать новых мест появится в сыктывкарском детском саду №107

29 июня 2017 года, 16:23 | Сыктывкар
Фото Ильи Баканова

С 1 сентября сыктывкарский детский сад №107 увеличит прием детей раннего возраста. Проанализировав функционал помещений, руководство дошкольного учреждения пришло к выводу, что одной прачечной хватит на обеспечение детей чистым бельем. После реконструкции прачечной появится двадцать дополнительных мест.

Это помещение в любом случае требовало ремонта. А корпус, в котором работала теперь уже бывшая прачечная, все равно закрыт на лето, детей переводят во второе здание. Поэтому решили воспользоваться возможностью и переделать его под дополнительную группу.

IMG_9307.jpg

Опыт по установке щадящего режима адаптации детей в детском саду есть.

"В 2006 году ы первыми в городе начали реализовывать такую форму работы, как группа временного пребывания. Мы работаем с семьями, имеющих детей до одного года. Они приходят сначала на совместные занятия для мамы и ребенка. Затем группа кратковременного пребывания, потом дети поступают в группу полного дня", - рассказала директор детского сада Галина Дейнеко.

IMG_9302.jpg

Дети будут проводить в нем сначала три часа, потом шесть. И постепенно их пребывание будут доводить до 12 часов. Для этого подойдет и небольшое помещение, детей будет немного. Специалисты будут помогать родителям, давать советы по адаптации ребенка к новому окружению.

IMG_9303.jpg

С тем, как происходят ремонтные работы, ознакомился мэр Сыктывкара Валерий Козлов.

IMG_9267.JPG

Сейчас идет утепление полов, замена окон, отделочная работа. Есть договоренность с поставщиками оборудования. Мебель будет компактной, сделанной под заказ, чтобы она занимала минимум игрового пространства.

Илья Баканов
  Ключевые слова: ремонт, оптимизация, детский сад
  Рубрика: Общество
  • 0
  • 1
  • 0
  • 0
  • 0

Если вы заметили ошибку в этом тексте, просто выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Выделенный текст будет автоматически отправлен редактору

Новости по теме:

13:07 29.06.2017
Сыктывкарский детский сад №19 отремонтируют за 4 миллиона рублей
10:21 23.06.2017
В Коми закупят учебников на 30,1 миллиона рублей
14:51 19.06.2017
На семинар Российского движения школьников приедут более 200 участников


Новости mediametrix

                       
                       
                       

Лента новостей

Мы рядом
Анастасия. Нуждаюсь в сопровождении. (Сыктывкар)
Сергей и Елена. Нуждаемся в сопровождении, репетиторстве. Сами обучим Брайлю, отремонтируем технику. (Сыктывкар)
перейти в раздел

Интервью

Дмитрий Поповцев
Руководитель "Ипотекацентра"
Марина Мусинская
Директор агентства PPF Страхование жизни в Сыктывкаре Марина Мусинская
Сергей Гапликов
Глава Республики Коми
все интервью



Индекс цитирования Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru Статистика Система Orphus