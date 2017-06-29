5 июля в Сыктывкаре будет организован подвоз воды в жилой сектор

На сутки в Сыктывкаре будет отключено холодное водоснабжение и ограничена подача горячей воды.

Напомним, как ранее сообщал "Комиинформ", в связи с проведением плановых ремонтных работ на насосных станциях и водопроводных сетях с 8 часов 5 июля до 8 часов 6 июля 2017 года будет произведено отключение холодного водоснабжения в Сыктывкаре и Выльгорте. В микрорайоне Орбита (от ул.Громова) и в Верхнем и Нижнем Чове холодная вода будет подаваться с пониженным давлением, которое нормализуется к 12 часам 6 июля.

Также в этот период в связи с общегородским отключением холодной воды Сыктывкарскими тепловыми сетями будет ограничена подача горячего водоснабжения, так как котельные используют для производства теплоносителя холодную воду, поступающую от Сыктывкарского водоканала. Поэтому в период ее отключения горячее водоснабжение всех потребителей, за исключением подключенных к котельной в Верхнем Чове, будет также отключено.

По информации Сыктывкарских тепловых сетей, периоды отключения горячей и холодной воды могут не совпадать. В силу технологических особенностей горячая вода будет отключена позже, чем холодное водоснабжение. Соответственно, после того как "Сыктывкарский водоканал" возобновит подачу ресурса, теплоэнергетикам потребуется некоторое время на то, чтобы восстановить отпуск горячей воды с нормативными гидравлическими и температурными параметрами.

На период проведения работ для жителей Сыктывкара и Выльгорта "Сыктывкарским Водоканалом" будет организован подвоз воды, сообщает пресс-служба мэрии.

Для тех, кто не успел подготовить запас воды на период отключения, подвоз воды будет осуществлен 5 июля с 9.00 ч. до 21.00 ч. по адресам:

ул.Красных Партизан - Октябрьский пр.;

Октябрьский пр. – ул.Коммунистическая ("Пятерочка"- стоянка);

ул.Коммунистическая д.67 (гостиница Сыктывкар" , на пешеходной дорожке);

ул. Морозова д.149 ( перед Сбербанком)

ул.Школьная - Почтовая (перед магазином "Автолюбитель") с 9-00 до 12-00, с 18-00 до 21-00

ул.З. Космодемьянской д.48 (площадка магазина) с 12-00 до 18-00

Выльгорт ул.Д. Каликовой д. 69 - с 9-00 до 12-00, с 18-00 до 21-00

Выльгорт ул.Советская – Рабочая - с 12-00 до 18-00.