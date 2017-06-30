К 96-летию Коми в Микуни откроют новый бассейн

К 96-летию Коми в г.Микунь Усть-Вымского района откроют новый бассейн, спортобъект готов и ждет экспертизы Госпожнадзора.

В рамках дня депутата учреждение сегодня посетила депутат Госдумы Ольга Савастьянова, оценив помещение бассейна, тренажерный зал и специальный зал для "сухого плавания".

Строительство спортивного комплекса с бассейном и универсальным игровым залом началось в 2012 году.

Сметная стоимость строительства объекта, согласно проведенной государственной экспертизе, составила - 341 325,25 тыс. рублей, в том числе по первому этапу (строительство бассейна) - 283 095,74 тыс. рублей, по второму (строительство спортзала) - 58 229,51 тыс. рублей.

Первый этап строительства завершен. Идет подготовка объекта к вводу в эксплуатацию.

В бассейне предусмотрены две чаши. Ванна большого бассейна на шесть дорожек длиной 25 метров с количеством одновременно занимающихся до 48 человек. Это отвечает стандартам для проведения соревнований республиканского и российского уровней.

Малая чаша бассейна размерами 12х6 м вмещает до 20 детей одновременно занимающихся. Дополнительно здесь имеется два тренажерных зала.

Вторым этапом предусмотрено строительство универсального зала размерами 42х24 м и с пропускной способностью - 64 человек в смену.

Все обслуживающие и технические помещения (раздевалки, душевые, с/узлы, инженерные сети) уже построены в здании бассейна.

Как прозвучало сегодня во время визита О.Савастьяновой, сейчас в управление образования администрации прорабатывает вопрос о том, чтобы уроки плавания были включению в школьную программу по физкультуре.

Кроме того, планируется ввести вакансию реабилитолога для проведения адаптивной физической культуры для детей.