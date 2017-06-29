Александр Ковалев: "Глава Коми настойчиво борется за сохранение последнего угольного предприятия в Инте"

29 июня 2017 года, 17:13 | Инта

Исполнительный директор АО "Интауголь" Александр Ковалев прокомментировал опубликованное "Комиинформом" интервью с главой Коми Сергеем Гапликовым. Руководитель предприятия особенно подчеркнул настойчивость главы региона, с которой тот добивается сохранения единственного в Приполярье угольного предприятия.

По словам А. Ковалева, планы по развитию предприятия обсуждались на различных уровнях, вплоть до правительства Коми и Минэнерго России.

"Мы провели анализ предприятия, который продемонстрировал существующие проблемы и последствия, к которым они привели, - пояснил он. – На основе этих данных вместе с Минпромом республики нами была разработана программа сохранения и развития шахты, предложен технический вариант модернизации шахты и варианты финансовой работы предприятия до 2030 года".

А. Ковалев особенно отметил настойчивость, с которой глава Коми добивается сохранения последнего угольного предприятия в Приполярье. Руководитель "Интаугля" подчеркнул: все значимые события в жизни предприятия он напрямую сообщает Сергею Гапликову, что особенно важно в сложившейся ситуации.

"Я искренне верю, что вместе с правительством Коми под руководством Сергея Гапликова мы доведем операцию по спасению шахты до логического конца, - отметил исполдиректор АО "Интауголь". – Мы уже вышли на финишную прямую. Вся нервная и напряженная работа была выполнена в предыдущие полгода. Нам осталось дождаться планируемого результата. Я надеюсь, что в течение месяца на шахте произойдут реальные изменения, которые позволят ей развиваться. Хочется верить, что ко Дню шахтера, а это последнее воскресенье августа, на шахте появится социально-ответственный инвестор. У нас есть все наработки к тому, чтобы "без раскачки", с ходу включиться в выполнение тех планов, которые мы разрабатывали с Минэнерго РФ и правительством Коми".

Согласно техническим предложениям и расчетам, если на шахте будет проведена реконструкция и модернизация, к 2021 году она выйдет на рентабельный уровень, к 2023 году начнет приносить прибыль акционерам, а к 2030 году будет получать до 500 млн. рублей чистой прибыли в год.

По словам собеседника агентства, все спекуляции на тему закрытия шахты не имеют под собой никаких оснований.

"В последнее время мы чувствуем поддержку и заботу правительства Коми – это дорогого стоит, - добавил А. Ковалев. – Мы с пониманием и терпением относимся к тем неприятностям, которые нас постигли, поэтому с верой в будущее ждем, что в этом году проблема предприятия АО "Интауголь" будет исчерпана".

Геня Джавршян
  Ключевые слова: реконструкция, модернизация, интауголь
  Рубрика: Экономика
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