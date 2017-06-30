Новый ФАП в Студенце готов принимать нуждающихся в медпомощи путешественников

30 июня 2017 года, 11:50 | Усть-Вымский
Фото Ярославы Пархачёвой

Депутат Госдумы РФ Ольга Савастьянова посетила фельдшерско-акушерский пункт поселка Студенец Усть-Вымского района.

Акушерка Жанна Федулова рассказала гостям, что ФАП удобно расположен на трассе, поэтому при необходимости может обслуживать не только местных жителей, но и пострадавших в ДТП и просто заболевших в дороге.

Как отметили сотрудники пункта, рождаемость в Студенце стабильная, ФАП готов оказывать всю необходимую помощь роженицам. В июле к родам готовятся три женщины, в пункте все готово к их приему.

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Фельдшерско-акушерский пункт в Студенце открылся в октябре 2016 года. Он обслуживает 661 человека, в том числе 87 детей, лиц старше трудоспособного возраста - 181, инвалидов по заболеванию - 38, одну вдову участников ВОВ, семерых реабилитированных, девять тружеников тыла.

В учреждении сегодня работает один фельдшер, одна акушерка и одна санитарка. Дважды в месяц здесь осуществляются выезд участкового терапевта. Выезд узких специалистов проходит по графику.

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План профилактических осмотров несовершеннолетних на сегодня выполнен.

Рентгенологические исследования проводятся на передвижном флюорографе и маммографе, и утвержден график выездов передвижных установок. Работа передвижного маммографа осуществлялась в марте и апреле текущего года.

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Машины медицинской помощи на ФАПе нет. Имеется машина во врачебной амбулатории села Усть-Вымь, которая находится в девяти километрах от ФАПа.

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Оказание экстренной помощи проводится бригадой отделения СМП Усть-Вымской ЦРБ, время доезда составляет 20 минут. Неотложная медицинская помощь оказывается самим фельдшером ФАПа и врачом общей практики врачебной амбулатории Усть-Выми.

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Ярослава Пархачёва
  Рубрика: Политика
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