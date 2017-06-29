В деревне Нижний Воч Усть-Куломского района отремонтируют дорогу

29 июня 2017 года, 16:09 | Усть-Куломский
Фото из архива "Комиинформа"

Дорога в деревне Нижний Воч Усть – Куломского района будет отремонтирована

Автомобильная дорога пст. Зимстан - с. Нижний Воч - д. Верхний Воч была принята в государственную собственность от лесозаготовительных организаций. Насыпь земляного полотна и покрытие автомобильной дороги отсутствует.

Отсутствие насыпи во время выпадения обильных осадков в весенний, осенний и летний периоды под действием транспорта в связи с переувлажнением грунтов вызывает образование деформаций – калейности.

Для обеспечения проезда в рамках действующего государственного контракта на содержание автомобильной дороги будут выполнены работы по планировке грунтовых дорог автогрейдером, восстановлению грунтовых дорог на участках до 50 м, сообщает Минстрой Республики Коми.

Комиинформ
  Ключевые слова: дорога, ремонт
  Рубрика: Экономика
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