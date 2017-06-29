В деревне Нижний Воч Усть-Куломского района отремонтируют дорогу

Дорога в деревне Нижний Воч Усть – Куломского района будет отремонтирована

Автомобильная дорога пст. Зимстан - с. Нижний Воч - д. Верхний Воч была принята в государственную собственность от лесозаготовительных организаций. Насыпь земляного полотна и покрытие автомобильной дороги отсутствует.

Отсутствие насыпи во время выпадения обильных осадков в весенний, осенний и летний периоды под действием транспорта в связи с переувлажнением грунтов вызывает образование деформаций – калейности.

Для обеспечения проезда в рамках действующего государственного контракта на содержание автомобильной дороги будут выполнены работы по планировке грунтовых дорог автогрейдером, восстановлению грунтовых дорог на участках до 50 м, сообщает Минстрой Республики Коми.