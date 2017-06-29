Заседание суда по строительству спорной автостоянки в микрорайоне Орбита отложено

29 июня 2017 года, 14:42 | Сыктывкар
Фото Антона Пархачева

Сегодня состоялось предварительное заседание Арбитражного суда Республики Коми по иску администрации Сыктывкара к ООО "Ассорти- Плюс" о расторжении договора аренды на земельный участок, где ведется строительство второй очереди автостоянки, вызвавшее общественный резонанс.

Как сообщает мэрия, в рамках предварительного заседания стороны озвучили свои позиции. В частности, представители мэрии обратили внимание суда на факты массового недовольства жителей проведением строительных работ, в связи с чем и был инициирован иск администрации города о прекращении арендных отношений в соответствии с условиями договора.

В свою очередь сторона ответчика запросила ряд документов. В итоге суд принял решение отложить предварительное заседание, чтобы стороны могли подготовиться к судебному разбирательству и обязал представителей "Ассорти-Плюс" представить письменный отзыв на исковое заявление, который до сих не был подан в нарушение процедур.

***Напомним, что 2 июня был получен ответ от "Ассорти — Плюс" на предложение администрации города расторгнуть договорные отношения в добровольном порядке, направленное 4 мая 2017 года. Застройщик предложил отложить переговорный процесс и вернуться к нему 26 июня. В ответ 5 июня мэрией Сыктывкара было направлено исковое заявление и копия заявления об обеспечительном иске в адрес "Ассорти Плюс". 6 июня передан пакет документов в Арбитражный суд Республики Коми.

7 июня состоялось заседание Арбитражного суда республики, который вынес определение о принятии обеспечительных мер по спорному участку, на котором компания "Ассорти — Плюс" возводит вторую очередь гостевой автостоянки на пересечении улиц Тентюковская —Петрозаводская.

Обеспечительные меры вступили в силу. Проведение каких-либо работ на спорном участке запрещено. Кроме того, судом наложен запрет на совершение Управлением федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Коми любых регистрационных действий по объекту.

Комиинформ
  Рубрика: Право
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