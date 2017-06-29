Сыктывкарцев приглашают отметить День речника

29 июня 2017 года, 15:00 | Сыктывкар
Фото Ярославы Пархачёвой

На предстоящих выходных недалеко от столицы Коми пройдет День речника.

Постановление о проведении летнего общегородского праздника, подписанное мэром Валерием Козловым, опубликовано на сайте сыктывкарской администрации.

День речника отметят на площади имени Е.В. Чепыгина в поселке Краснозатонский 2 июля с 9.00 до 14.00 часов. С 9 утра здесь развернется выездная торговля.

С этого же времени желающих начнут катать на лошадях. С 10 до 12 часов в Краснозатонском пройдет праздничный концерт, а в обеденное время горожан пригласят на праздничный обед с "коронным" блюдом - ухой.

Контроль за исполнением постановления возложен на заместителя главы администрации Сыктывкара Елену Семейкину.

Ярослава Пархачёва
  Ключевые слова: Сыктывкар, река, праздник, лето
  Рубрика: Общество
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