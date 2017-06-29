Жители Республики Коми могут виртуально признаться в любви

В канун праздника Дня семьи, любви и верности, который отмечается 8 июля, жители республики смогут рассказать о своих чувствах, которые испытывают к самым близким людям на "Стене признаний" в рамках интернет-инициативы "Признаться в любви из сердца Родины".

Стена признаний (face-to-face, СТЕНАПРИЗНАНИЙ.РФ) — это стена в интернете, где влюбленные пары, счастливые люди, любящие дети и родители оставляют признания друг другу.

Все, направляемые в период с 7 по 12 июля, признания россиян будут транслироваться на светодиодном экране, расположенном на Центральном телеграфе (Москва, ул. Тверская 7). Также будет осуществлена прямая интернет-трансляция демонстрации признаний с экрана на сайте СТЕНАПРИЗНАНИЙ.РФ.

В этом году на сайте будет реализован и новый важный социально-значимый проект "Ищу семью", в рамках которого в дни акции воспитанники детских домов и интернатов со всей России будут размещать свои признания. Послания от детей, мечтающих о родителях, будут размещаться на СТЕНАПРИЗНАНИЙ.РФ под особым ярким значком, и каждый из тех, кому небезразлична тема усыновления, сможет связаться с указанными детскими учреждениями и стать семьей для одинокого ребенка.

Чтобы поучаствовать в акции, жителям Коми нужно зайти на сайт СТЕНАПРИЗНАНИЙ.РФ, кликнуть на раздел "Написать признание" и признаться в чувствах самому родному и близкому человеку. Можно прикрепить фото или ссылку на видео, отметить свое местонахождение.

Далее каждый сможет перепостить свое признание на собственные странички соцсетей, оставив себе на память, а также, чтобы поделиться своими чувствами с друзьями.