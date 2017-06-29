Полицию Усть-Куломского района возглавил Андрей Литвинов.

Нового руководителя личному составу ОМВД России по Усть-Куломскому району представил министр внутренних дел по Коми Виктор Половников, сообщает пресс-служба МВД по Коми.

С 2015 года и до настоящего времени А.Литвинов занимал должность заместитель начальника следственной части по расследованию организованной преступной деятельности следственного управления МВД по Республике Коми - начальника отдела по расследованию бандитизма и деятельности организованных преступных сообществ СУ МВД по РК

***Андрей Михайлович Литвинов родился 13 декабря 1978 года в поселке Кебан-Ель Усть-Куломского района Коми АССР. В 1998 году окончил Сыктывкарский филиал Московской специальной средней школы милиции МВД России.

В 2004 году окончил Санкт-Петербургский университет МВД России по специальности "Юриспруденция".

Службу в органах внутренних дел Андрей Михайлович начал в 1998 году в должности инспектора по розыску и раскрытию преступлений группы раскрытия и расследования преступлений, по которым предварительное следствие не обязательно милиции общественной безопасности ОВД Усть-Куломского района.

В послужном списке Андрея Литвинова медали МВД России: "За отличие в службе" 3 степени; 2 степени, нагрудный знак "Лучший следователь".