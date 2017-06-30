Депутат Госдумы Ольга Савастьянова выехала в Усть-Вымский район Коми

30 июня 2017 года, 7:55 | Усть-Вымский
Фото из архивов ИА "Комиинформ"

Сегодня Ольга Савастьянова находится в рабочей поездке в Усть-Вымском районе в рамках региональной недели депутата Госдумы Федерального Собрания РФ в Коми.

Программа командировки парламентария начнется с посещения фельдшерско-акушерского пункта и нового дома в рамках программы "Переселение из ветхого и аварийного жилья" в Студенце.

В Усть-Выми депутат побывает в Доме Культуры. Объект вошел в федеральный партийный проект "Местный Дом Культуры".

В селе Айкино пройдет встреча с Советом общественных организаций района, здесь же О. Савастьянова проведет личный прием граждан в общественной приемной "Единой России".

После обеда, уже в Микуни гостям предстоит посещение бассейна, Дома культуры, ознакомление с проектом "Парки малых городов", а также контроль реализации федерального партийного проекта "Городская среда".

Завершится рабочая поездка депутата встречей с представителями общественного Совета по реализации партийных проектов в Усть-Вымском районе.

Ярослава Пархачёва
  Ключевые слова: политика, коми, Госдума, власть
  Рубрика: Политика
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