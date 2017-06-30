Депутат Госдумы Ольга Савастьянова выехала в Усть-Вымский район Коми

Сегодня Ольга Савастьянова находится в рабочей поездке в Усть-Вымском районе в рамках региональной недели депутата Госдумы Федерального Собрания РФ в Коми.

Программа командировки парламентария начнется с посещения фельдшерско-акушерского пункта и нового дома в рамках программы "Переселение из ветхого и аварийного жилья" в Студенце.

В Усть-Выми депутат побывает в Доме Культуры. Объект вошел в федеральный партийный проект "Местный Дом Культуры".

В селе Айкино пройдет встреча с Советом общественных организаций района, здесь же О. Савастьянова проведет личный прием граждан в общественной приемной "Единой России".

После обеда, уже в Микуни гостям предстоит посещение бассейна, Дома культуры, ознакомление с проектом "Парки малых городов", а также контроль реализации федерального партийного проекта "Городская среда".

Завершится рабочая поездка депутата встречей с представителями общественного Совета по реализации партийных проектов в Усть-Вымском районе.