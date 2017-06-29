На участках дорог "Сыктывкар - Пузла – Крутая" идут ремонтные работы

29 июня 2017 года, 14:00 | Усть-Куломский
Фото из архива ИА "Комиинформ"

Работы по приведению в нормативное состояние автомобильной дороги "Сыктывкар - Троицко-Печорск" на участке "Сыктывкар - Пузла – Крутая" продолжены в летний период 2017 года.

Как сообщили "Комиинформу" в Минстрое Коми, начаты работы по восстановлению верхних изношенных слоев асфальтобетонного покрытия на автомобильной дороге "Сыктывкар - Троицко-Печорск" на участке "Сыктывкар - Пузла – Крутая" (км 50 - км 52, км 65 - км 65, км 68 - км 72, км 73 - км 76, км 80 до моста через р. Небъю, км 85 - км 87, км 94 - км 97 до моста Понанью и после моста, км 106 - км 107, км 108 - км 110, км 114 - км 115, км 123 - км 124, км 135 - км 139, км 140 - км 142, км 168 - км 170, км 172 - км 177, км 179 - км 181).

На км 17 – км 22 и на мосту через р. Кулом-Ю (км 199) ведутся работы по капитальному ремонту автомобильной дороги.

В общей сложности ремонтные работы проходят на 50 км дорог.

Комиинформ
  Ключевые слова: дороги, ремонт
  Рубрика: Экономика
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