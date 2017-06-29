На предприятиях "Воркутауголь" стартовала акция "Речная лента"

АО "Воркутауголь" – одна из крупнейших угледобывающих компаний России, входящая в ПАО "Северсталь", – в седьмой раз присоединилась к ежегодной экологической акции "Речная лента".

Традиционно к летним субботникам на берегах рек и водоемов подключаются крупнейшие промышленные предприятия Республики Коми. Жюри, в состав которого входят представители профильных министерств и ведомств региона, оценивают площадь очищенных территорий, количество участников и объем собранного мусора.

"Наша компания регулярно занимает призовые места по итогам "Речной ленты", но для нас первична не победа, а вклад в сохранение экологии нашего города. Мы стараемся проявить себя как ответственные жители Заполярья", – отметила главный эколог "Воркутауголь" Наталья Вишняускене.

Экологические субботники воркутинские угольщики запланировали проводить вплоть до середины августа. В них примут участие сотрудники десяти структурных подразделений "Воркутауголь", за каждым из которых закреплена своя зона ответственности.

Согласно графику акции исполнительный аппарат компании займется уборкой в районе базы отдыха "Заречная", угольный разрез "Юньягинский" выйдет на берега одноименной реки. Шахтные бригады очистят водоемы в районе промплощадок и вентиляционных стволов, а также ручьи Ивняковый, Песцовый, Малый Дозмершор, Большой Мича-Вож и Безымянный, сообщает пресс-служба компании.