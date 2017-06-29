Игорь Бобков: "Руководители муниципалитетов должны взять на вооружение посыл главы Коми о необходимости помогать в развитии малому и среднему бизнесу"

29 июня 2017 года, 13:00 | Сыктывкар
Фото из архива ИА "Комиинформ"

Руководители муниципалитетов республики должны взять на вооружение посыл главы Коми о необходимости самим участвовать в развитии любых форм бизнеса на своих территориях. Об этом "Комиинформу" сообщил Уполномоченный по защите прав предприниматель Коми Игорь Бобков, комментируя опубликованное агентством интервью с главой Коми Сергеем Гапликовым.

По его словам, руководители территорий должны поддержать предпринимателей, которые не просто самозаняты, но и создают рабочие места, что особенно важно в сельских районах.

"Эпоха сырьевого бизнеса закончилась, - отметил собеседник агентства. – Нам необходимо развивать любые формы бизнеса, а особенно переработку, чтобы как можно больше средств оставались на территории республики".

Уполномоченный по правам предпринимателей в Коми также назвал хорошей идеей предложение Сергея Гапликова ввести в школах начальное бизнес-образование или прикладное предпринимательство.

"Работая в должности вот уже четыре года, регулярно сталкиваюсь с проблемой неподготовленности предпринимателей, - сообщил И. Бобков. – Если в старших классах будет введено факультативное преподавание основ предпринимательской деятельности, эти знания совершенно точно пригодятся школьникам по жизни. Статистика свидетельствует, что бизнесом хотят заниматься 2-3% граждан, но только 15% из этого числа становятся успешными предпринимателями. Не всем это дано, но чем раньше у молодежи будет сформировано мировоззрение, тем лучше"

Геня Джавршян
  Ключевые слова: Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Коми, Игорь Бобков
  Рубрика: Экономика
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