За сутки на дорогах Печоры и Вуктыла пострадали велосипедисты

За сутки на дорогах Коми пострадало двое велосипедистов. Об этом "Комиинформу" сообщили в республиканской госавтоинспекции.

28 июня в 19:45 в Печоре водитель 1947-го года рождения, управляя "Тоуота Lаnd Сruisеr 150 (РRАDО)", выезжая со двора по улице Гагарина, сбил неустановленного велосипедиста.

Водитель двухколесного транспорта двигался по тротуару возле дома №34 и перевозил на заднем сиденье несовершеннолетнего пассажира. Непосредственно после дорожного инцидента сбитый с места скрылся.

В результате ДТП пострадала пассажир велосипеда - девочка 2008-го года рождения, получившая ссадины и ушибы. Госпитализация ребенку не понадобилась.

В отношении скрывшегося велосипедиста ведутся оперативно-розыскные мероприятия.

В Вуктыле в 17:45 водитель 1972-го года рождения, управляя "Мицубиси Лансер", двигался по улице Комсомольской. Напротив дома №14 он наехал на велосипедиста, который переходил проезжую часть вне пешеходного перехода.

Пострадал мальчик 2009-го года. Он получил различные ушибы, госпитализация пострадавшему не потребовалась. В момент ДТП находился без сопровождения взрослых, добавили в ГИБДД.