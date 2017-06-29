В Коми ведется работа по привлечению граждан к административной ответственности за халатное обращение с домашними животными. Об этом заявил заместитель министра сельского хозяйства и потребительского рынка Республики Коми Александр Полугрудов.

"В настоящее время в республике ведется активная работа по привлечению граждан к административной ответственности за халатное обращение с домашними животными, поэтому Министерство сельского хозяйства и потребительского рынка Республики Коми еще раз напоминает о необходимости соблюдения гражданами правил содержания домашних животных на территории региона", - отметил А. Полугрудов.

Во всех муниципалитетах Республики Коми разработаны и утверждены правила содержания домашних животных.

Правила основываются на принципах гуманного отношения к домашним животным, охраны здоровья и достоинства граждан от физического, антисанитарного и психологического воздействия животных.

Документ определяет условия содержания домашних животных и порядок выгула собак, права и обязанности владельцев домашних животных, порядок отлова и содержания безнадзорных домашних животных, порядок захоронения, утилизации трупов (останков) домашних и безнадзорных животных.

Ознакомиться с Правилами граждане могут, обратившись в администрацию соответствующего муниципального образования.

Напомним, Законом Республики Коми № 95 "Об административной ответственности в Республике Коми" предусмотрена административная ответственность за нарушения в области содержания домашних животных. В соответствии со статьей 8 данного закона:

1. Выгул собак без присмотра, а равно выгул собак без поводка и (или) без намордника (за исключением комнатных - декоративных пород собак) во дворах домов, на улицах, площадях, в парках, скверах, в других общественных местах влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от двухсот до одной тысячи рублей.

2. Нахождение граждан с собаками в помещениях магазинов, предприятий общественного питания, государственных или муниципальных учреждений, на территориях рынков, в местах во время проведения массовых общественных мероприятий (за исключением организаций, оказывающих специальные услуги собаководам) влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от двухсот до пятисот рублей.