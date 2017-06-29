Михаил Герцман: "Сергей Гапликов не притворяется – это ценно для главы региона"

Глава Коми Сергей Гапликов – редкий типаж руководителя, позволяющего себе быть откровенным с населением. Об этом "Комиинформу" высказался председатель Союза композиторов республики, общественный деятель Михаил Герцман.

"Комиинформ" продолжает публиковать мнения известных людей на интервью, которое руководитель региона дал нашему агентству и газете "Республика".

"Беседа получилась интересная и содержательная. Меня порадовало то, что судьба Сергея Анатольевича похожа на мою судьбу. Я, правда, не руководил госкорпорацией "Олимпстрой" и не учился в МГИМО. Но, как и он, из категории тех, кто "понаехал". В Коми попал по распределению в 1971 году. Республика стала моим родным домом", - отметил собеседник "Комиинформа".

По его словам, импонирует то, что глава Коми позволил себе откровения о личном. Кроме того, Михаилу Герцману легло на сердце отношение Сергея Гапликова к советскому прошлому.

"А Владимира Путина он цитирует в том, в чем процитировал бы президента и я. Он взвешенно воспринимает активность людей, которые пишут обращения. Действительно, дело не в жалобах как таковых. Просто люди хотят оперативно решать те проблемы, которые их беспокоят", - добавил Михаил Герцман.

Он обратил внимание на то, что С.Гапликов в интервью часто употребляет слово "забота". Не все руководители такого уровня оперируют этим термином.

"Единственное пожелание – следующее интервью посвятить культуре. Она важна не меньше промышленности, ЖКХ и других направлений жизнедеятельности региона. Я посвятил культуре и искусству всю жизнь. Знаю положение, в котором находятся театры, библиотеки, музеи… Они во многом нуждаются. В общем, есть о чем поговорить с высшим должностным лицом на эту тему", - сказал председатель Союза композиторов Коми.

Он признался, что приступал к чтению интервью с опасением, что из него будет сквозить пиарство. А после окончания чтения порадовался своему ощущению: "Сергей Гапликов ни в чем не притворяется. Это самое ценное для главы региона".