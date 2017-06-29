В Троицко-Печорске наградили одаренных детей

29 июня 2017 года, 12:48 | Троицко-Печорский
Фото пресс-службы администрации Троицко-Печорского района

28 июня Гимном Российской Федерации и Республики Коми открылась торжественная церемония вручения премии главы муниципального района "Троицко – Печорский" одаренным детям.

В 2017 году премии удостоены 36 учащихся образовательных организаций Троицко-Печорского района. Ежегодная премия вручается отличникам учебы, победителям олимпиад, творческих конкурсов, спортивных соревнований.

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Впервые назначена стипендия главы района для одаренных обучающихся муниципальных образовательных организаций образования, культуры, физической культуры и спорта. Получателем стипендии в размере ежемесячной выплаты 1000 рублей стал воспитанник Троицко-Печорской детско-юношеской спортивной школы неоднократный победитель республиканских и межрегиональных спортивных соревнований Юдин Максим Игоревич.

Глава района Юрий Савтенко творческую молодежь, отметив, что именно от них зависит будущее не только района, республики, но и всей нашей страны. Что уже сейчас наша молодежь делает успешные шаги в творческом и профессиональном развитии, добивается первых важных побед в обучении, творчестве, спорте, сообщает пресс-служба муниципалитета.

Комиинформ
  Ключевые слова: школьники, награда
  Рубрика: Общество
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