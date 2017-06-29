Елена Козлова: "Чувствуется, что глава Коми полюбил наш край"
29 июня 2017 года, 11:30 | Сыктывкар
Председатель правления Регионального отделения ОО "Союз писателей России" - "Союз писателей Республики Коми", поэтесса Елена Козлова прокомментировала опубликованное "Комиинформом" интервью с главой Коми Сергеем Гапликовым.
По ее словам, интервью получилось доверительное, откровенное, без какого-либо официоза.
"Приоритеты обозначены, доверие и поддержка федеральных властей – имеются, - отметила Е. Козлова. – В условиях финансового дефицита трудно работать, это всем понятно. И за год невозможно все сразу изменить. Чувствуется, что Сергей Анатольевич полюбил наш край, и у него есть желание работать, а, самое главное, он знает, к какой цели стремится. Удачи ему и всем нам, жителям республики!".
Геня Джавршян
Ключевые слова: Союз писателей Коми, Елена Козлова
Рубрика: Общество
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