Поддержка Домов культуры в Коми будет продолжена

Поддержка местных домов культуры будет продолжена. Об этом сообщила депутат Государственной Думы Российской Федерации Ольга Савастьянова на круглом столе, посвященном развитию культуры и межнациональных отношений, которые прошел в рамках III Культурного форума регионов России

По ее словам, решение о продолжении проекта партии "Единая Россия" "Местный дом культуры" принято и поддержано на федеральном уровне. Напомним, что программа предполагает модернизацию сельских клубов, в этом году в ней участвуют 18 муниципалитетов Республики Коми.

Также Ольга Савастьянова сообщила, что в связи с экономическим ростом, который наблюдается сейчас в стране, федеральный бюджет получил дополнительные доходы. Поэтому Государственная Дума внесла поправки в главный финансовый документ, которые предполагают увеличение финансирования ряда отраслей.

"В результате обсуждения на одном из заседаний культура в этом году дополнительно получит три миллиарда рублей. Они пойдут на приобретение музыкальных инструментов для учреждений культуры, на поддержку детских театров, гастрольной деятельности и развитие познавательного туризма. Все эти предложения сформированы на основании инициатив граждан, которые они транслировали через депутатов Госдумы", - рассказала Ольга Савастьянова.

Парламентарий во время мероприятия заявила о том, что объявляет старт конкурса малых грантов для отрасли культуры Республики Коми.

"Средства будут направлены на проекты по развитию библиотек, музеев, театральной деятельности, домов культуры коллективов", - отметила Ольга Савастьянова.

Первый заместитель министра культуры, туризма и архивного дела Республики Коми Константин Баранов отметил, что представители отрасли культуры очень положительно отзываются о новых проектах по поддержке отрасли, которые стартовали в этом году по инициативе "Единой России", и надеются на то, что отрасль продолжат поддерживать и в последующие годы, сообщате пресс-служба КРО "Единая Россия".