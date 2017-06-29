Ижемский "Луд": "Ворота", радио, национальные игры и литература

29 июня 2017 года, 12:00 | Ижемский

1-2 июля в селе Ижма в 12-й раз пройдет Межрегиональный традиционный народный праздник "Луд"

Начнется торжество по обыкновению с информационно-музыкальной радиопередачи "На ижемской волне". В 11 часов на улице Советской развернутся подворья, выставки и мастер-классы от мастеров, фотографов, художников, развлекательные программы. Тут же пройдет республиканский конкурс-смотр "Мастеровые Коми", будет работать летний читальный зал.

В полдень на площади перед домом культуры откроется официальная часть праздника - концерт "Величальная Ижме", в ходе которого прозвучат поздравления с 450-летием села, выступят гости мероприятия, коллективы художественной самодеятельности и молодые исполнители.

Вечерняя часть программы стартует в 17.00 на левом берегу реки Ижмы. Здесь состоятся традиционные конноспортивные соревнования. К восьми вечера гостям предлагают вернуться в село, чтобы увидеть знаменитое танцевальное шествие "Ворота".

Сам народный праздник "Луд" начнется в 22.00 на левом берегу реки Ижмы. Гостей ждут хороводы "Лудын ветлам", луговые игры, катание на лошадях, торговые ряды. Пройдут конкурс подворий "Изьваса сикт" и конкурс "Хоровод невест", соревнования по прыжкам через нарты, метанию аркана на хорей, метанию гири на дальность. Завершится гуляние выступлением сыктывкарской группы Old School Komi и эстрадных коллективов.

2 июля в центральной библиотеке села Ижма состоится творческая встреча "Гожся литературнöй аддзысьлöмъяс" (Летние литературные встречи), посвященная уроженцу села Краснобор, участнику Великой Отечественной войны, активному общественнику и защитнику природы, почетному жителю Ухты Алексею Иосифовичу Терентьеву.

Также в рамках празднования 29-30 июня на базе библиотеки пройдет семинар писателей, сообщает пресс-служба Миннаца РК.

Комиинформ
  Ключевые слова: луд
  Рубрика: Культура
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