Работодатели, задолжавшие своим работникам, могут избежать уголовной ответственности

Руководители предприятий (организаций) - фигуранты уголовных дел в связи с невыплатой заработной платы работникам - в случае погашения в полном объеме задолженности перед работниками вправе рассчитывать на прекращение уголовного преследования

В следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации по Республике Коми состоялось внеочередное заседание коллегии с участием представителей прокуратуры республики, Государственной инспекции труда, Министерства труда, занятости и социальной защиты, на котором было обсуждено состояние работы и межведомственного взаимодействия по противодействию преступлениям, связанным с невыплатой заработной платы и иных установленных законом выплат.

Участники коллегии пришли к выводу, что в республике на протяжении длительного времени складывается негативная ситуация по соблюдению трудовых прав граждан на своевременную и полную выплату им заработной платы и иных выплат, предусмотренных законом. Согласно данным Государственной инспекции труда в Республике Коми по состоянию на 31 мая 2017 года размер задолженности по оплате труда составил более 204 миллионов рублей перед 3011 работниками 67 организаций.

В этой связи особое значение приобретает вопрос защиты и восстановления нарушенных прав граждан с использованием уголовно-правовых механизмов, реализация которых является одним из наиболее важных направлений деятельности органов Следственного комитета Российской Федерации.

В 2016 году в территориальные подразделения следственного управления поступило 130 сообщений о преступлениях, предусмотренных ст.145.1 УК РФ (2015 год – 222), по результатам рассмотрения которых возбуждено 28 уголовных дел. За 5 месяцев текущего года зарегистрировано 57 сообщений, по которым возбуждено 9 уголовных дел.

В 2016 году завершено расследование 32 уголовных дел, из них направлено прокурору 26 дел, прекращено 6 уголовных дел. За 5 месяцев текущего года окончено производством 10 уголовных дел, из них прекращено 1 уголовное дело.

Размер причиненного ущерба по уголовным делам, предварительное расследование по которым осуществлялось в 2016 году, составил более 22 миллионов рублей. При этом добровольно подозреваемыми (обвиняемыми), а также путем наложения ареста на имущество на стадии предварительного следствия возмещено более 21 миллиона рублей, что составило 96,7%. За 5 месяцев 2017 года возмещено 99,5% от причиненного ущерба.

По итогам обсуждения членами коллегии принято решение, предусматривающее реализацию ряда конкретных мероприятий в целях повышения эффективности межведомственного взаимодействия.

В частности, руководителям предприятий (организаций), ставших фигурантами уголовных дел в связи с невыплатой заработной платы работникам, рекомендовано разъяснить, что в случае погашения ими задолженности перед работниками, возникают предусмотренные уголовным законом основания для прекращения в отношении них уголовного преследования.

Более подробно условия освобождения от уголовной ответственности изложены в подготовленной следственным управлением Памятке об уголовно-правовых мерах, позволяющих лицу, выплатившему задолженность по заработной плате и иным установленным законом выплатам, а также полностью возместившему причиненный от преступления ущерб, избежать привлечения к уголовной ответственности, сообщает пресс-служба Следственного комитета по Коми.