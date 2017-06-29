В сыктывдинском поселке Мандач откроют газообменный пункт

29 июня 2017 года, 11:05 | Сыктывдинский
Фото progorodsamara.ru

Газообменный пункт для обеспечения сельских жителей газовыми баллонами будет открыт в поселке Мандач Сыктывдинского района. Об этом на заседании Совета администрации Сыктывдинского района, в ходе которого также обсуждался вопрос по обеспечению населения сжиженным газом, сообщил начальник управления ЖКХ администрации муниципалитета Евгений Зыбин.

По его словам, ООО "СГснаб" - предприятие, обеспечивающее сжиженным газом потребителей на территории Коми, ежегодно формирует график доставки сжиженного газа по сельским поселениям и согласует с администрацией муниципального района. Вопросы по доставке газовых баллонов возникают в осенне-весенний период из-за бездорожья в сельских поселениях Мандач и Яснэг.

Представители газовой службы, присутствовавшие на совещании, сообщили, что в Мандаче планируется открыть газообменный пункт и обучить гражданина для оказания услуг местному населению.

Глава села Слудка Н. Косолапова сообщила, что в населенном пункте есть пункт для хранения и выдачи газовых баллонов, но требуется обучить специалиста и организовать охрану объекта. Представитель ООО "СГснаб" пояснил, что они готовы обучить человека и оплачивать его труд.

В ближайшее время состоится встреча по аренде помещения под газообменный пункт в селе Пажге. Пока вопросы окончательно не будут решены, сельчанам рекомендовали своевременно подавать заявки на доставку сжиженного газа или приобретать газовые баллоны с запасом.

Геня Джавршян
  Ключевые слова: сжиженный газ, обеспечение сельских поселений сжиженным газом, баллоны
  Рубрика: Общество
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Если вы заметили ошибку в этом тексте, просто выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Выделенный текст будет автоматически отправлен редактору

Новости по теме:

10:41 29.06.2017
В Сыктывкаре управляющая компания "Теплокомфорт" незаконно взимала плату за антенну
21:04 28.06.2017
Выделенные работникам АО "Интауголь" средства пошли не только на погашение долгов по зарплате, но и на оплату отпускных
21:02 28.06.2017
Семье погибшего горняка в результате обвала шахты в Инте выделено 2,6 миллиона рублей


Новости mediametrix

                       
                       
                       

Лента новостей

Мы рядом
Анастасия. Нуждаюсь в сопровождении. (Сыктывкар)
Сергей и Елена. Нуждаемся в сопровождении, репетиторстве. Сами обучим Брайлю, отремонтируем технику. (Сыктывкар)
перейти в раздел

Интервью

Дмитрий Поповцев
Руководитель "Ипотекацентра"
Марина Мусинская
Директор агентства PPF Страхование жизни в Сыктывкаре Марина Мусинская
Сергей Гапликов
Глава Республики Коми
все интервью



Индекс цитирования Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru Статистика Система Orphus