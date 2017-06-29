В сыктывдинском поселке Мандач откроют газообменный пункт

Газообменный пункт для обеспечения сельских жителей газовыми баллонами будет открыт в поселке Мандач Сыктывдинского района. Об этом на заседании Совета администрации Сыктывдинского района, в ходе которого также обсуждался вопрос по обеспечению населения сжиженным газом, сообщил начальник управления ЖКХ администрации муниципалитета Евгений Зыбин.

По его словам, ООО "СГснаб" - предприятие, обеспечивающее сжиженным газом потребителей на территории Коми, ежегодно формирует график доставки сжиженного газа по сельским поселениям и согласует с администрацией муниципального района. Вопросы по доставке газовых баллонов возникают в осенне-весенний период из-за бездорожья в сельских поселениях Мандач и Яснэг.

Представители газовой службы, присутствовавшие на совещании, сообщили, что в Мандаче планируется открыть газообменный пункт и обучить гражданина для оказания услуг местному населению.

Глава села Слудка Н. Косолапова сообщила, что в населенном пункте есть пункт для хранения и выдачи газовых баллонов, но требуется обучить специалиста и организовать охрану объекта. Представитель ООО "СГснаб" пояснил, что они готовы обучить человека и оплачивать его труд.

В ближайшее время состоится встреча по аренде помещения под газообменный пункт в селе Пажге. Пока вопросы окончательно не будут решены, сельчанам рекомендовали своевременно подавать заявки на доставку сжиженного газа или приобретать газовые баллоны с запасом.