В Сыктывкаре управляющая компания "Теплокомфорт" незаконно взимала плату за антенну

Роспотребнадзор Коми предписал сыктывкарской управляющей компании "Теплокомфорт" прекратить взимать плату с жильцов за услугу "Антенна".

В связи с многочисленными обращениями от жильцов многоквартирного дома по Сысольскому шоссе,1/2, ведомство провело внеплановую проверку. В результате было установлено, что УК в нарушение требований ч. 2, ч. 3 ст. 154 Жилищного Кодекса РФ и закона "О защите прав потребителей" включило в платежные документы вид платежа "Антенна" в размере 70 рублей без заключения договора с потребителями, а также без утверждения на общем собрании собственников дома перечня работ по обслуживанию коллективной антенны, условий их оказания и выполнения, размера платы.

По факту нарушения Роспотребнадзор Коми выдал предписание по прекращению взимания платы за данную услугу. Постановлением Арбитражного суда кассационной инстанции от 29 мая 2017 года предписание признанно законным и обоснованным.