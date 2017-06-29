Владимир Бесслер: "В Сосногорске всегда трепетное отношение к музыкантам"

Сосногорский рок-фест - это не только море драйва и позитива, но и профессиональное звуковое и световое оборудование для всех участников музыкального марафона. В этом году за техническую сторону вновь будет отвечать компания "Bessler Master Music" и ее руководитель, бессменный технический директор, один из основателей Сосногорского фестиваля Владимир Бесслер. Накануне долгожданного летнего события мы связались с В.Бесслером и поговорили с ним о его творческом пути и о грядущем фестивале.



- Владимир Михайлович, как к Вам пришло увлечение музыкой?



- В нашем доме с самого детства звучала хорошая музыка. Мама, Галина Евгеньевна, любила петь, а дедушка, Евгений Ефимович, оказывается, играл на тальянке. В девятилетнем возрасте мы из Щельяюра переехали в Ухту, а затем в Сосногорск. Увлекся радиотехникой, появился магнитофон. Музыка стала затягивать. С соседом и другом Леней Харитоновым экспериментировали с электрозвуком, своими руками собирали колонки, электрогитары, усилители. Леня играл на фортепиано, я начал играть на гитаре. В общем, музыка со мной с самого детства.



- Во что это вылилось потом?

- В 1972 году при Доме культуры мы организовали вокально-инструментальный ансамбль "Элонс". Менялся состав, ансамбль стал называться группой "Время", в составе группы в разное время были очень интересные и классные музыканты. Играли много и по всей Республике, в 1976 году ездили на эстрадный фестиваль Северо-западной зоны в Ленинград, где после групп из Прибалтики и Белоруссии заняли пятое место.

Для такой компании это весьма прилично.

- Из чего, как Вы считаете, складывается формула успеха музыканта?

- Вначале всего Божий дар, хорошая мелодия. Потом исполнитель, аранжировка и хорошая аппаратура. Быть может поэтому, я много внимания уделяю звуковому и световому оборудованию.

- Помимо Сосногорского рок-фестиваля, с кем еще Вам доводилось работать?

- Мы работали с очень многими звездами нашей страны, это давало опыт. Дважды повезло - посчастливилось работать с группами NAZARETH и Smokie – серьезные ребята с высочайшей культурой пения, владения инструментами и озвучивания. Было очень, очень интересно и весьма полезно. Если говорить о нашем фестивале, кстати проводится с 1991 года, -это любимое дитя

- А почему именно Сосногорский фестиваль для Вас является любимым? Помимо того, конечно же, что именно Вы стояли у его истоков.

- В Сосногорске всегда трепетное отношение к музыкантам. Все работает на то, чтобы они успешно и классно выступили, проявили себя, встретились с друзьями, потусили. Мы делаем отличное техническое обеспечение, у нас удачное географическое расположение - мы в центре республики. Приезжают старые друзья музыканты, и даже не всегда, чтобы поиграть, но общаемся мы с огромным удовольствием. Поэтому Сосногорский фестиваль, а это уже бренд, организаторы, моя команда и я всегда ждем.

- А есть ли фестиваль, который запомнился Вам больше всего? Так сказать, любимый фестиваль?

- Ну, это почти как спросить у родителей, какой ребенок любимый. Для меня все фестивали хороши, и на каждом мы старались сделать что-то интересное. Впрочем, можно выделить тот, на котором наша группа "Время" стала лауреатом. Это был второй фестиваль, а проходил он в 1992 году.

- Насколько, на Ваш взгляд, фестиваль изменился за уже более чем четверть века? И в лучшую ли сторону?

- Позитивные изменения произошли, в первую очередь, для зрителей. Фестиваль стал масштабнее, громче, разнообразнее, зрелищнее. Какие-то дополнительные элементы появляются, как те же байкеры, например. На этом фесте будет еще больше интересного. Музыканты изменения тоже почувствовали. Большая, профессиональная площадка - это всегда хорошо. Выход на нее дает бесценный опыт.

- Какая наиболее сложная техническая задача стояла перед Вашей компанией при проведении Сосногорских рок-фестивалей?

- Нерешаемых технических задач не было никогда. Достаточно серьезный райдер был у Ольги Кормухиной, но мы справились. А вообще, для участников нашего фестиваля ставится столько качественной аппаратуры, что часто хедлайнерам требуется значительно меньше и проще.

- Несмотря на то, что 24-й фестиваль еще не состоялся, есть ли у Вас планы на следующий, 25-й по счету?

- Хотелось бы разделить фестиваль на две части. В начале года собирать музыкантов в стенах "Горизонта", причем не только для того, чтобы играть, но и проводить творческую лабораторию, мастер классы. И такое мероприятие посещали бы не только музыканты, а еще звукорежиссеры и светорежиссеры. Зрителям было бы также интересно, ведь некоторая музыка и звучит и воспринимается в зале лучше. А уже летом проводить, ставший уже традиционным, оупен-эйер. Придут зрители, окунутся в программу фестиваля, посмотрят, послушают хороших музыкантов, отдохнут на свежем воздухе. И еще одно важно: в наших силах проводить, уже забытые, детские фестивали музыки. Поживем - увидим.





