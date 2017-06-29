Дети из Усть-Цильмы нашли на берегу Печоры человеческий череп
Следователи Усть-Цилемского подразделения СУ СКР по Коми организовали проверку по факту обнаружения черепа на берегу Печоры. Останки, предположительно принадлежащие мужчине, 26 июня обнаружили дети в окрестностях райцентра.
Других фрагментов на месте происшествия не обнаружено, на черепе отсутствуют мягкие ткани и повреждения. По всей вероятности, останки долгое время находились в земле. Вода, которая поднималась из-за половодья, сошла и обнажила останки.
Проводится генетическая экспертиза.
Юлия Николаева
Рубрика: Происшествия
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