Дети из Усть-Цильмы нашли на берегу Печоры человеческий череп

29 июня 2017 года, 10:25 |
Фото из архива ИА "Комиинформ"

Следователи Усть-Цилемского подразделения СУ СКР по Коми организовали проверку по факту обнаружения черепа на берегу Печоры. Останки, предположительно принадлежащие мужчине, 26 июня обнаружили дети в окрестностях райцентра.

Других фрагментов на месте происшествия не обнаружено, на черепе отсутствуют мягкие ткани и повреждения. По всей вероятности, останки долгое время находились в земле. Вода, которая поднималась из-за половодья, сошла и обнажила останки.

Проводится генетическая экспертиза.

Юлия Николаева
  Ключевые слова: череп, Печора, останки, дети
  Рубрика: Происшествия
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