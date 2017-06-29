В Сыктывкаре прокуратура и ГИБДД предотвратили поездку детей на технически неисправном автобусе

29 июня 2017 года, 12:20 | Княжпогостский, Сыктывкар
Фото из архива "Комиинформа"

В Сыктывкаре прокуратура и ГИБДД предотвратили поездку детей на технически неисправном автобусе

Группа детей из 24 человек должна была отправиться из Сыктывкара в Княжпогостский район на автобусе "ПАЗ" с изношенными передними покрышками.

Прокуратура г. Сыктывкара проводит проверку исполнения законодательства, регламентирующего вопросы безопасности при осуществлении организованных перевозок детей автомобильным транспортом.

Проверкой установлено, что утром 27 июня 2017 г. Республиканским центром детско-юношеского спорта и туризма была запланирована поездка 24 детей в Княжпогостский район на автобусе марки "ПАЗ".

Незадолго до отправления автобуса прокуратура совместно с Отделом ГИБДД УМВД России по г. Сыктывкару обследовала его и обнаружила сильный износ протекторов передних шин. Данная техническая неисправность в соответствии с существующими нормативами исключает возможность эксплуатации автотранспортного средства. Во избежание срыва поездки детей водитель незамедлительно заменил изношенные покрышки на другие, отвечающие требованиям безопасности.

Сотрудники Отдела ГИБДД УМВД России по г. Сыктывкару в отношении водителя составили протокол по делу об административном правонарушении по ч. 1 ст. 12.5 КоАП РФ (управление транспортным средством при наличии неисправностей или условий).

По окончании проверки меры прокурорского реагирования будут применены и в отношении должностных лиц Республиканского центра детско-юношеского спорта и туризма, сообщает пресс-служба прокуратуры РК.

Комиинформ
  Ключевые слова: прокуратура, дети, автобус
  Рубрика: Общество
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