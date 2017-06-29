В нынешнем году на возврат 13% от стоимости жилья жителями Коми было подано уже более 65 тысяч деклараций.

Согласно представленным в 2017 году декларациям на получение имущественного вычета, налогоплательщики республики могут вернуть из бюджета более 1 миллиарда рублей. Как разъяснили "Комиинформу" в Управлении налоговой службы по Коми, получить 13% от стоимости приобретённого жилья или земли под строительство жилого дома можно в любое время после приобретения собственности, при условии, что право имущественного вычета еще не было использовано. Размер вычета будет зависеть от годовой суммы НДФЛ, удержанной с зарплаты покупателя недвижимости и года приобретения жилья.

Так, начиная с 2014 года имущественный вычет осуществляется с фиксированной суммы – 2 миллионов рублей. Возвращать 13% от этой суммы можно за счет приобретения квартир, комнат, жилых домов или земли под строительство жилья. Максимальная сумма возврата составит 260 тысяч рублей на каждого собственника. При этом если купленная недвижимость окажется дешевле 2 миллионов, добрать имущественный вычет можно будет при следующей покупке. У налогоплательщика также есть возможность получения 13%-ого вычета за проценты по ипотеке, которые в фиксированные суммы возврата не входят.

На жильё, приобретённое до 1 января 2009 года, распространяется иная фиксированная сумма, от которой можно получить вычет – 1 миллион рублей, сумма возврата при которой составит 130 тысяч.

"Как показывает практика, вернуть все средства за один год у налогоплательщика вряд ли получится, т.к. максимальная сумма возврата за год, за который подается декларация на получение имущественного вычета, не может превысить общую сумму удержанного в этом же году налога. При этом возвращать средства можно на протяжении неограниченного количества лет, до тех пор, пока сумма возврата не достигнет 13% от стоимости жилья. Однако подавать декларации на возврат можно только за 3 предыдущих года", - пояснили в налоговой службе.

К примеру, за квартиры, приобретенные до 1 января 2015 года, в этом году жители региона смогут вернуть удержанный НДФЛ за 2014, 2015 и 2016 год. Для этого необходимо представить заполненные декларации за каждый указанный период в налоговую по месту прописки не позднее 31 декабря этого года.

Если владелец жилья не успеет исчерпать вычет и, к примеру, на несколько лет прекратит работать, он сможет продолжить возвращать средства с момента следующего официального трудоустройства.

Получить имущественный вычет можно и другим способом – отказавшись от удержания налога на доходы с заработной платы. В таком случае налогоплательщику необходимо представить работодателю уведомление из налоговой инспекции по месту прописки.

С подробным перечнем документов на возврат можно ознакомиться здесь.