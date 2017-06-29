Минимущества Коми: регион привлекателен для инвесторов

29 июня 2017 года, 17:25 | Сыктывкар
Фото из архива ИА "Комиинформ"

Инвестиционный климат республики до 2021 года необходимо улучшить.

Такое поручение дал президент России всем регионам страны. В разрезе такого направления деятельности, как кадастровый учет недвижимого имущества и регистрация прав на него над улучшением инвестиционного климата региона работает Кадастровая палата Коми.

Об этом шла речь на пресс-конференции по данной теме в Общественной приемной главы Коми.

Как пояснила руководитель Росеестра Коми Елена Величко, на федеральном уровне разработали и внедрили в регионы модели, которые работают на упрощение процедур ведения бизнеса и повышение инвестиционной привлекательности региона.

Целевая модель по кадастровому учету направлена на повышение эффективности процедуры предоставления земли, находящейся в государственной или муниципальной собственности, а также сокращение сроков постановки на кадастровый учет.

По словам замминистра по имущественным и земельным отношениям Коми Андрея Майера, целевые модели содержат высокие показатели, трудновыполнимые, поэтому над их реализацией работают как исполнительная власть, так и ведомства.

Агентство стратегических инициатив ведет информационную систему Region-ID, куда Росеестр республики вносит данные о том, что уже сделано в регионе. А экспертный совет в режиме онлайн оценивает работу региональных проектных команд по созданию комфортных условий для бизнеса.
В экспертный совет входят представители предпринимательского сообщества: риелторы, инженеры, представители Торгово-промышленной палаты Коми, строительные организации, Союз предпринимателей.

Как пояснил А.Майер, точки роста, где необходимо принципиально поработать, есть. Но основные показатели - сроки постановки на кадастровый учет, регистрация права - уже снижены до минимума.

"В этой части, я уверен, мы достаточно привлекательны для инвесторов. У нас есть все, чтобы предоставлять услуги в короткие сроки".

По словам Е.Величко, привлекательность региона для бизнеса действительно растет. Об этом свидетельствуют предварительные цифры по выполнению планов. Дорожная карта включает в себя пять точек, к которым стремится ведомство. Из них уже достигнуты четыре показателя.

"Все это происходит благодаря комплексу мер, - пояснила руководитель Росеестра. - Сегодня мы говорим о развитии сети МФЦ, число поданных в МФЦ заявлений растет. Закрываются офисы кадастровой палаты. Также проводится разъяснительная работа с населением, консультации для бизнес-сообщества, крупных застройщиков. Мы наблюдаем повышение уровня регистрационного процесса".

Юлия Николаева
  Ключевые слова: учет, реестр, кадастр, информация, ЕГРН, бизнес
  Рубрика: Экономика
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