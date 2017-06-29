Памятник погибшим в Великой Отечественной войне установили возле прокуратуры Коми

29 июня 2017 года, 10:40 | Сыктывкар
Фото: Юлии Николаевой

На территории прокуратуры Коми завершаются ремонтные работы и благоустройство территории. В ближайшее время перед центральным входом в прокуратуру будет открыт памятник погибшим в Великой Отечественной войне.

Средства на установку памятника собирали работники ведомства. Возле памятника высажены голубые ели, именно эти деревья принято сажать возле памятников воинской славе, также территорию украсили взрослые лиственницы.

Напомним, реконструкция здания прокуратуры республики началась в конце 2015 года. Проектом было запланировано расширение холла — просторное помещение будет более удобно для посетителей.

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Юлия Николаева
  Ключевые слова: ремонт, прокуратура, памятник, благоустройство
  Рубрика: Общество
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