Пострадавшая в ДТП 12-летняя ухтинка находится в коме

Сбитая машиной в Ухте девочка находится в реанимации Республиканской детской клинической больницы в медикаментозной коме.

Врачи оценивают состояние как очень тяжелое, ребенок подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Как пояснили "Комиинформу" в Минздраве региона, ухудшений в состоянии ребенка нет, ухтинка получает все необходимое лечение.

Напомним, 21 июня девушка 1989-го года рождения, управляя автомашиной "Мазда 3", двигалась по улице Набережная газовиков со стороны Тиманской в направлении проспекта Космонавтов. Напротив дома №3 по Набережной газовиков она сбила 12-летнюю девочку, которая перебегала дорогу вне пешеходного перехода.

В результате ДТП девочка получила тяжелую черепно-мозговую травму, переломы костей черепа, перелом таза.

Пострадавшую санавиацией доставили в Сыктывкар.