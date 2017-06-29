Пострадавшая в ДТП 12-летняя ухтинка находится в коме

29 июня 2017 года, 7:50 | Сыктывкар
фото: Антона Пархачева

Сбитая машиной в Ухте девочка находится в реанимации Республиканской детской клинической больницы в медикаментозной коме.

Врачи оценивают состояние как очень тяжелое, ребенок подключен к аппарату искусственной вентиляции легких. Как пояснили "Комиинформу" в Минздраве региона, ухудшений в состоянии ребенка нет, ухтинка получает все необходимое лечение.

Напомним, 21 июня девушка 1989-го года рождения, управляя автомашиной "Мазда 3", двигалась по улице Набережная газовиков со стороны Тиманской в направлении проспекта Космонавтов. Напротив дома №3 по Набережной газовиков она сбила 12-летнюю девочку, которая перебегала дорогу вне пешеходного перехода.

В результате ДТП девочка получила тяжелую черепно-мозговую травму, переломы костей черепа, перелом таза.

Пострадавшую санавиацией доставили в Сыктывкар.

Юлия Николаева
  Ключевые слова: Ухта, кома, ДТП, девочка
  Рубрика: Происшествия
  • 2
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Если вы заметили ошибку в этом тексте, просто выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Выделенный текст будет автоматически отправлен редактору

Новости по теме:

21:50 28.06.2017
Жизнь четверых пострадавших в усть-куломском ДТП будут спасать сыктывкарские врачи
19:01 28.06.2017
В Сыктывдинском районе столкнулись три автомобиля
15:34 28.06.2017
В центре столицы Коми юный велосипедист попал под колеса иномарки


Новости mediametrix

                       
                       
                       
 

Эко-Коми

Новости проекта



Интервью

Дмитрий Поповцев
Руководитель "Ипотекацентра"
Марина Мусинская
Директор агентства PPF Страхование жизни в Сыктывкаре Марина Мусинская
Сергей Гапликов
Глава Республики Коми
все интервью

Мы рядом
Анастасия. Нуждаюсь в сопровождении. (Сыктывкар)
Сергей и Елена. Нуждаемся в сопровождении, репетиторстве. Сами обучим Брайлю, отремонтируем технику. (Сыктывкар)
перейти в раздел

Инфоблок

Отключение горячего водоснабжения в Сыктывкаре будет двукратным

Профилактика клещевого вирусного энцефалита

Телефоны участковых Сыктывкара

Официальный интернет-портал государственных услуг Российской Федерации

Как узнать кадастровую стоимость объекта и оспорить ее в случае несогласия

Как правильно вызвать экстренные службы

Что нужно знать о СПИДе

Реализация значимых проектов в Республике Коми

«Телефоны доверия» МВД

Памятная дата военной истории России

29 июня

День памяти о партизанах и подпольщиках, сражавшихся с фашистами в годы Великой Отечественной войны.



Подробнее...


Индекс цитирования Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru Статистика Система Orphus