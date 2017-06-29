Жители Коми предлагают расширить перечень работ по проекту "Городская среда"

Жители муниципальных образований, участвующих в федеральном проекте "Городская среда", предлагают расширить минимальный перечень работ по благоустройству дворов и общественных территорий, добавив в него право на установку шлагбаумов, систем уличного видео-наблюдения, а также принятию мер против осушения земель.

Такие пожелания для федерального центра озвучили сегодня в Сыктывкаре на заседании республиканской межведомственной комиссии, курирующей реализацию проекта, представители руководства муниципальных образований – участников программы.

Всего "Городская среда" обойдется на территории региона без малого в 300 миллионов рублей. Существенная доля – средства федерального центра. При этом по скорости перечисления средств в муниципалитеты Коми заняла первое место по стране. Задержек со стартом финансирования работ в регионе не произошло. Качество подготовки к реализации федерального проекта одобрил и региональный штаб ОНФ, о чем сообщила его представитель Валентина Анфилатова, поблагодарив за тщательный подход к делу Минстрой, Минфин и в целом правительство республики.

На первом очном заседании комиссии, проведенном в администрации главы Коми, с отчетами о проделанной работе и о планах выступили руководители Сыктывкара, Емвы, Жешарта, Инты и Воркуты. Читка докладов сопровождалась демонстрацией презентаций.

Первый заместитель председателя правительства Коми Лариса Максимова подвергла критике качество наглядных материалов, отметив, что они непрезентабельные и малопонятные. "Сделайте красиво", - поручила она, пояснив, что простые люди, зайдя на сайт своего муниципалитета, должны видеть, как конкретно преобразятся их населенные пункты.

Судя по тому, как отрапортовали представители органов местного самоуправления, преображения грядут существенные. Так, в столице Коми под проект, который в этом году обойдется в 177,7 миллионов рублей, подпают 51 двор, а также парки Мичурина и Кирова, пару бульваров и семь пешеходных зон. На придомовых территориях жители пожелали, в основном, привести в порядок проезжие части, установить урны и скамейки, озеленить территории, заменить бордюры, вкрутить новые энергосберегающие светильники в фонари. В Эжве в рамках дополнительного перечня работ, подразумевающего софинансирование со стороны собственников, будет установлена детская площадка.

В Емве – десяток дворов и три общественных территории на более чем 13 миллионов рублей. В Жешарте – 18 придомовых территорий и 5 массового посещения на 18 миллионов рублей. В Воркуте – десяток дворов и пару парков: городской и Пионеров (последнему исполняется сорок лет, он считается изюминкой Заполярья благодаря просторной территории в 3,3 квадратных километра). В Инте – тоже десяток дворов и несколько общественных территорий на 32,4 миллионов рублей.

"У нас проблема в осушении земель. А по программе не предусмотрено направлять бюджетные средства на обустройство ливневок и дренажных систем. Спасибо Минстрою

за то, что согласовали нам эти виды работ. Вместе с тем, пожелание жителей – включить их на федеральном уровне в спектр возможных проектов. Как и шлагбаумы во дворах, а также системы уличного видео-наблюдения", - высказался руководитель администрации Усть-Вымского района Василий Лютоев.

Его одобрительными кивками поддержали остальные собравшиеся мэры, причем и тех муниципалитетов, которые в этом году не участвуют в программе. Как выяснилось, в будущем году претендовать смогут органы местного самоуправления с населенными пунктами, где проживает не менее тысячи жителей.

"Готовиться к работе по проекту на будущий год следует уже сейчас. До августа нужно провести общественные слушания, а до октября – сформировать программы. Помимо этого, следует убрать визуальный мусор – незаконные рекламные конструкции и прочее", - распорядился заместитель председателя правительства Коми Константин Лазарев, возглавляющий Минстрой (данное ведомство курирует реализацию федерального проекта).

Также он поручил на местах, которые будут облагорожены в рамках "Городской среды", установить соответствующие таблички с данной информацией, сроками реализации и пр.