Год добрых дел: в поселке Донаель Усть-Вымского района отремонтирован тротуар

29 июня 2017 года, 8:19 | Усть-Вымский
Фото Администрации Усть-Вымского района

В Год добрых дел администрация сельского поселения Донаель и местные жители привели в надлежащий вид деревянный тротуар по улице Новая. Этот тротуар очень важен для поселян, поскольку именно по нему они перевозят тяжелые фляги с колодезной водой. Решение восстановить пешеходную дорожку было принято еще весной. С такой просьбой поселяне обратились к местной администрации, за счет которой были приобретены в итоге необходимые пиломатериалы. Всего было отремонтировано 160 метров тротуара.

Как рассказали в администрации Усть-Вымского района, ремонт продлился в течение недели и состоялся несмотря на дождливую погоду. При этом участие в нем приняли жители улицы, которые помогали убирать мусор на месте старого тротуара и разобрали сгнивший трап. Параллельно с ними трудилась и бригада школьников. Они вырубили и складировали для вывозки растущие по обочинам кусты и деревья. В это же время на улице Новой также была произведена очистка и дезинфекция колодца с питьевой водой.

tr.jpg

"Эти работы вдохновили жителей поселка: сразу же по их окончании люди принялись за осуществление другого доброго дела. На это лето намечен ремонт зрительного зала в Доме Культуры поселка. Надо сказать, что в Донаеле очень сплоченный и ответственный народ", - сообщают в администрации муниципалитета.

Зрительный зал находится в плохом состоянии: прогнили полы, обветшали стены. На сегодня активисты успели разобрать напольное покрытие, произвели засыпку песком. Далее будут делать новый пол, покраску стен и потолка. Во всех работах наравне с жителями участвует и глава поселения Юрий Остроушко.

Наталья Петрова
  Ключевые слова: тротуар, ремонт, Донаель, Год добрых дел
  Рубрика: Общество
  • 0
  • 0
  • 1
  • 0
  • 0

Если вы заметили ошибку в этом тексте, просто выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Выделенный текст будет автоматически отправлен редактору

Новости по теме:

14:47 27.06.2017
Юные жители Троицко-Печорского района прошлись вдоль дороги "Чистыми километрами"
09:22 27.06.2017
Жители Коми могут поддержать семью погорельцев в Сыктывкаре
17:56 26.06.2017
Работники соцзащиты Коми продолжают помогать ветеранам и нуждающимся


Новости mediametrix

                       
                       
                       

Лента новостей

Мы рядом
Анастасия. Нуждаюсь в сопровождении. (Сыктывкар)
Сергей и Елена. Нуждаемся в сопровождении, репетиторстве. Сами обучим Брайлю, отремонтируем технику. (Сыктывкар)
перейти в раздел

Интервью

Дмитрий Поповцев
Руководитель "Ипотекацентра"
Марина Мусинская
Директор агентства PPF Страхование жизни в Сыктывкаре Марина Мусинская
Сергей Гапликов
Глава Республики Коми
все интервью



Индекс цитирования Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru Статистика Система Orphus