Год добрых дел: в поселке Донаель Усть-Вымского района отремонтирован тротуар

В Год добрых дел администрация сельского поселения Донаель и местные жители привели в надлежащий вид деревянный тротуар по улице Новая. Этот тротуар очень важен для поселян, поскольку именно по нему они перевозят тяжелые фляги с колодезной водой. Решение восстановить пешеходную дорожку было принято еще весной. С такой просьбой поселяне обратились к местной администрации, за счет которой были приобретены в итоге необходимые пиломатериалы. Всего было отремонтировано 160 метров тротуара.

Как рассказали в администрации Усть-Вымского района, ремонт продлился в течение недели и состоялся несмотря на дождливую погоду. При этом участие в нем приняли жители улицы, которые помогали убирать мусор на месте старого тротуара и разобрали сгнивший трап. Параллельно с ними трудилась и бригада школьников. Они вырубили и складировали для вывозки растущие по обочинам кусты и деревья. В это же время на улице Новой также была произведена очистка и дезинфекция колодца с питьевой водой.

"Эти работы вдохновили жителей поселка: сразу же по их окончании люди принялись за осуществление другого доброго дела. На это лето намечен ремонт зрительного зала в Доме Культуры поселка. Надо сказать, что в Донаеле очень сплоченный и ответственный народ", - сообщают в администрации муниципалитета.

Зрительный зал находится в плохом состоянии: прогнили полы, обветшали стены. На сегодня активисты успели разобрать напольное покрытие, произвели засыпку песком. Далее будут делать новый пол, покраску стен и потолка. Во всех работах наравне с жителями участвует и глава поселения Юрий Остроушко.