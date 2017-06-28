Жизнь четверых пострадавших в усть-куломском ДТП будут спасать сыктывкарские врачи

Сегодня в Коми республиканскую больницу доставили еще одного пострадавшего в страшном ДТП под Усть-Куломом.

Напомним, ка ранее сообщал "Комиинформ", 27 июня в Сыктывкар транспортировали троих пострадавших. Как поясняли в Минздраве Коми, состояние всех пациентов оценивается как тяжелое, люди находятся в реанимации. Одного пациента планируют перевести травматологию.

Один человек продолжает лечение в хирургическом отделении Усть-Куломской ЦРБ.

*** В ДТП на 159 км автодороги Сыктывкар - Троицко-Печорск погибли член Общественной палаты Коми Раиса Шахова и ее четырехлетний сын, пострадали пятеро человек.

Водитель "Ниссана", таксист, получил перелом костей таза, травму грудной клетки, перелом ребер, травматический шок 3 степени.

Серьезные травмы получила еще одна пассажирка "Ниссана" - девушка 1996 г.р, находившаяся на переднем сиденье. У нее - сочетанная травма живота, множественные переломы ребер, гиповолемический шок 3 степени. В момент движения была пристегнута ремнем безопасности.

Водитель "Хонды" - мужчина 1958 года рождения - получил сочетанную травму, сотрясение головного мозга, скальпированную рану головы, перелом голени.

Пассажир "Хонды" - мужчина 1953 г.р - получил сочетанную травму, травму головы, скальпированную рану головы, перелом левой голени.

У пассажирки "Хонды" - женщины 1961 г.р - сочетанная травма, открытый перелом левой голени, правого предплечия, травма грудной клетки, множественные переломы ребер, тупая травма живота, травматический шок 3 степени.