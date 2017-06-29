Активисты КРО ВОИ подключатся к популяризации госуслуг в Коми

Участники Республиканского туристического слета среди людей с инвалидностью "Крохаль-2017" узнали о преимуществах получения госуслуг в электронной форме.

В местечке Крохаль под Ухтой в течение четырех дней проходил 17-й по счету Республиканский туристический слет среди людей с инвалидностью "Крохаль-2017". Организатор – УГО ВОИ при поддержке КРО ВОИ, а также управление физической культуры и спорта администрации Ухты.

На слет съехались полсотни делегатов из разных городов и районов. Они соревновались в настольных спортивных играх, дартсе, стрельбе, пионерболе, футболе, бочча, легкой атлетике. Участвовали в кинопоказах "Кино без барьеров", в мастер-классах по танцам и по владению коляской. В школе №16 Ухты проведен мастер-класс по ознакомлению с Паралимпийскими видами спорта.

Еще одним интересным мероприятием в рамках форума стало знакомство с порталом gosuslugi.ru. Оно стало возможным благодаря ГАУ РК "ЦИТ" при поддержке администрации главы Республики Коми.

Рассказали делегатам о портале представители центра информационных технологий: начальник отдела отраслевой информатизации Наталья Расова и главный специалист отдела развития электронных услуг и сервисов Юлия Никитина. А также – консультант-эксперт сектора связи и организации эксплуатации отдела информатизации и связи управления массовых коммуникаций, информатизации и связи Администрации Республики Главы Коми Екатерина Киселёва.

"Мы рассказали о том, как зарегистрироваться на портале самостоятельно, как получить подтвержденную учетную запись. Предоставили исчерпывающую информацию о госуслугах, которые можно заказать через портал. И, конечно, о преимуществах их получения в электронной форме. А это существенная экономия и времени, и денег (оплата госпошлины на портале предусматривает скидку)", - рассказала Екатерина Киселёва.

Участники слета активно задавали вопросы. Особенно о самих госуслугах, получать которые без необходимости посещения профильных госструктур и учреждений особенно удобно для маломобильных категорий населения. Это касается оформления и замены паспорта (российского и заграничного), записи на прием к врачу, проверке и оплаты задолженностей по налогам и исполнительным производствам, регистрация по месту жительства и снятие с таковой, постановка и снятие с госучета транспортных средств, оплата штрафов ГИДД, получение всех типов документов, выдаваемых органами загса и пр.

"Мы договорились о сотрудничестве с руководством КРО ВОИ. Будем выезжать в города и районы для онлайн-регистрации членов местных отделений общественной организации, а также – поможем с обучением пользованию порталом", - уточнила Екатерина Киселёва.

Кстати, с 2018 года в стране заработает ГИС "Федеральный реестр инвалидов", что особенно актуально для отделений ВОИ и их подопечных. Вход в новую государственную информационную систему в интернете будет возможен с помощью учетной записи портала госуслуг для тех, у кого заведена такая учетная запись.