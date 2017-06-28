Выделенные работникам АО "Интауголь" средства пошли не только на погашение долгов по зарплате, но и на оплату отпускных.

Напомним, по поручению главы Республики Коми Сергей Гапликова шахтерам сегодня перечислено 70 миллионов рублей. Средства пошли на погашение задолженности по заработной плате, выплату аванса за июнь, отпускных вплоть до первой половины июля, а также иных социальных выплат.

Об этом "Комиинформу" сообщили в Правительстве Республики Коми.

Руководством республики и Северо-Западного федерального округа предпринимаются все возможные меры для поиска потребителей интинской продукции и стратегического инвестора.

Напомним, ранее, в начале июня, по поручению главы Коми правительство региона выделило 30 миллионов рублей на погашение долгов по зарплате и другим социальным выплатам перед работниками предприятия за апрель 2017 года. Всего за последние годы предприятию была оказана финансовая помощь на сумму почти миллиард рублей.

О ситуации, сложившейся на предприятии Сергей Гапликов доложил Председателю Правительства Российской Федерации Дмитрию Медведеву в ходе его рабочего визита в Санкт-Петербург 16 июня. Премьер-министр поручил федеральному Минэнерго подключиться к решению вопросов по переводу шахты "Интауголь" на ритмичный режим работы.

Министерство промышленности, природных ресурсов, энергетики и транспорта Республики Коми с целью улучшения социально-экономической ситуации в г. Инта и выхода из кризисного состояния угольного предприятия разработало программу "Сохранение АО "Интауголь" - градообразующего предприятия МОГО "Инта".

*** Проблемы у "Интаугля" начались в период, когда контроль над сбытом продукции принадлежал экс-сенатору Евгению Самойлову [2011-2014 годы] и ныне проходящему свидетелем по делу бывшего главы Республики Коми Вячеслава Гайзера.

В период с 2011 по 2016 годы объём производства упал в 2 раза. Сегодня шахта генерирует 1 миллиард рублей убытков в год. До выхода на безубыточный уровень шахте необходимо нарастить объем добычи более чем в 3 раза до 3,5 миллионов тонн.

В условиях нестабильной работы и при отсутствии инвестора обеспечить ритмичную работу шахты крайне затруднительно. Несмотря на это, руководством республики и Северо-Западного федерального округа предпринимаются все возможные меры для поиска потребителей интинской продукции и стратегического инвестора.