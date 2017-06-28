Участники образовательного форума "Инноватика: Крохаль 2017" узнают о правилах информационной безопасности в соцсетях

Участники Республиканского молодежного образовательного форума "Инноватика: Крохаль 2017" узнают о правилах информационной безопасности в соцсетях, а также смогут зарегистрироваться на портале госуслуг. В этом им поможет ГАУ РК "ЦИТ".

Организаторы форума – Министерство образования, науки и молодежной политики РК, УГТУ и СГУ им. П. Сорокина. Участники – молодежь от 18 до 30 лет. Образовательная программа представлена 8 тематическими направлениями: кадры государственной молодежной политики, молодежное самоуправление, волонтерство, патриотизм, творчество, молодежное предпринимательство, молодежные медиа, технопарк.

ГАУ РК "ЦИТ" как официальный партнер мероприятия обеспечит надежное покрытие качественным wi-fi на всей территории форума, предоставляет компьютерную технику для тематической площадки "Молодежные медиа" и в ее рамках сотрудники центра расскажут об информационной безопасности в повседневной жизни.

Как сообщила "Комиинформу" директор ГАУ РК "ЦИТ" Анастасия Голубых, лекторами выступят сотрудники управления по безопасности центра информационных технологий. "Вопросы информационной защиты в век интернет-технологий встают на первый план, поскольку все большее число россиян от молодежи до пенсионеров используют соцсети не только для работы и общения. Это становится неотъемлемой частью их жизни со всеми вытекающими отсюда как преимуществами, так и возможными рисками. Наш специалист расскажет молодежи, как не стать жертвами интернет-мошенников, которые каждый раз создают все новые схемы. А также – о правилах поведения в соцсетях, чтобы сохранить свои персональные данные, а главное – репутацию", - отметила Анастасия Голубых.

Кроме того, все желающие смогут зарегистрироваться на портале gosuslugi.ru и сразу получат подтвержденную учетную запись, чтобы иметь доступ ко всему спектру получения госуслуг в электронной форме. Она удобна тем, что значительно экономит время, а также деньги, поскольку оплата пошлины для получения некоторых услуг непосредственно на портале предусматривает скидку.

Через портал госуслуг можно заказать оформление и замену российского и заграничного паспортов, постановку и снятие с учета транспортных средств. Портал позволяет получить информацию о задолженностях по налогам и исполнительным производствам с возможностью их онлайн-оплаты. Также это возможно в случаях назначения штрафов ГИБДД. Кроме того, через портал можно записаться к врачу, получить все услуги, оказываемые органами загса, оформить охотничий билет и пр.

***ГАУ РК "ЦИТ" (центр информационных технологий) – госучреждение, подведомственное Администрации Главы Республики Коми. Это крупнейшая ИТ-компания на территории республики. Центр наделен правительством Республики Коми функциями регионального оператора безопасности инфраструктуры электронного правительства. Центр отвечает за техническое обеспечение эксплуатации региональных информационных систем, а также за техническую поддержку компьютерных систем органов исполнительной власти региона. В штате центра свыше трехсот высококвалифицированных специалистов по информационным технологиям.