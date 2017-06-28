Глава Коми и участники форума "Ладога" обсудили повестку молодёжной политики

Глава Республики Коми Сергей Гапликов и участники форума "Ладога" обсудили повестку молодёжной политики.

Сергей Гапликов встретился с активной молодёжью из Республики Коми, участвующей в образовательном форуме "Ладога-2017". По традиции, в рамках "Дня регионов", сегодня форум посетили руководители субъектов Северо-Западного федерального округа во главе с полномочным представителем Президента Российской Федерации в СЗФО Николаем Цукановым.

Участники форума провели для глав регионов экскурсию по образовательным площадкам и показали интерактивные презентации. Так, ребята из Республики Коми представили проект "Пульс Победы". Суть проекта заключается в проведении общественной акции по сохранению исторической памяти о важнейших битвах и операциях Великой Отечественной войны. По задумке авторов, информация об этих событиях нанесена на специальные браслеты.

Как сообщает пресс-служба главы РК, встречи с участниками форума прошли в шатровых зонах, названных именами рек Ленинградской области. Делегации из Республик Коми и Карелия, Ненецкого автономного округа разместились в палатке под названием "Сясь". Общение прошло в дружественной и открытой обстановке: ребята охотно делились свежими идеями, руководители регионов отвечали на вопросы.

В ходе диалога глава Республики Коми Сергей Гапликов отметил роль молодёжи в формировании приоритетов молодёжной политики: "Необходимо давать возможность молодым людям участвовать в политической повестке и создавать для них всё новые социальные лифты. Именно молодёжь должна расставлять приоритеты молодёжной политики".

***Крупнейший молодёжный форум Северо-Западного федерального округа "Ладога 2017" проходит в Ленинградской области с 24 июня по 1 июля. Его участниками стали около тысячи ребят от 18 лет из разных субъектов России, а также соотечественников из-за рубежа. В рамках форума организована работа нескольких образовательных площадок.

Делегация Республики Коми в количестве 16 человек принимает участие в работе федеральной секции "Самоуправление" и окружной площадке "Добровольчество".

В рамках форума запланировано проведение окружного этапа Всероссийского конкурса молодёжных проектов, по итогам которого победители получат грантовую поддержку Федерального агентства по делам молодёжи.