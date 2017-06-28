По поручению Сергея Гапликова долги по зарплате перед работниками АО "Интауголь" полностью погашены

28 июня 2017 года, 19:42 | Инта

По поручению Сергея Гапликова долги по зарплате перед работниками АО "Интауголь" полностью погашены.

Об этом "Комиинформу" сообщили в Правительстве Республики Коми.

Общая задолженность перед работниками АО "Интауголь" на конец июня составляла около 60 миллионов рублей.

Напомним, ранее, в начале июня, по поручению главы Республики Коми Сергея Гапликова Правительство региона выделило 30 миллионов рублей на погашение долгов по зарплате и другим социальным выплатам перед работниками предприятия за апрель 2017 года. Всего за последние годы предприятию была оказана финансовая помощь на сумму почти миллиард рублей.

О ситуации, сложившейся на предприятии Сергей Гапликов доложил председателю Правительства Российской Федерации Дмитрию Медведеву в ходе его рабочего визита в Санкт-Петербург 16 июня. Премьер-министр поручил федеральному Минэнерго подключиться к решению вопросов по переводу шахты "Интауголь" на ритмичный режим работы.

*** Проблемы у "Интаугля" начались в период, когда контроль над сбытом продукции принадлежал экс-сенатору Евгению Самойлову [2011-2014 годы] и ныне проходящему свидетелем по делу бывшего главы Республики Коми Вячеслава Гайзера.

В период с 2011 по 2016 годы объём производства упал в 2 раза. Сегодня шахта генерирует 1 миллиард рублей убытков в год. До выхода на безубыточный уровень шахте необходимо нарастить объем добычи более чем в 3 раза до 3,5 миллионов тонн.

В условиях нестабильной работы и при отсутствии инвестора обеспечить ритмичную работу шахты крайне затруднительно. Несмотря на это, руководством республики и Северо-Западного федерального округа предпринимаются все возможные меры для поиска потребителей интинской продукции и стратегического инвестора.

По инициативе Правительства Коми с целью обеспечения возможности продолжения производственной деятельности 16 марта 2017 года на базе АО "Шахта "Интауголь" было создано новое предприятие - АО "Интауголь", которому переданы права и обязанности работодателя - организации-должника.

Министерство промышленности, природных ресурсов, энергетики и транспорта Республики Коми с целью улучшения социально-экономической ситуации в г. Инта и выхода из кризисного состояния угольного предприятия разработало программу "Сохранение АО "Интауголь" - градообразующего предприятия МОГО "Инта".

Комиинформ
  Ключевые слова: интауголь
  Рубрика: Экономика
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