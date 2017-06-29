Сразу три газеты Коми стали призерами конкурса "Патриот России"

Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям и Международный пресс-клуб подвели итоги Всероссийского конкурса СМИ "Патриот России - 2017" на лучшее освещение в электронных и печатных средствах массовой информации темы патриотического воспитания.

Жюри под председательством руководителя дирекции историко-публицистических программ телеканала "Общественное телевидение России", председателя правления Международной академии телевидения и радио Леонида Млечина отметила и три газеты, выходящие в Коми.

Газета Койгородского района "Новая жизнь" была награждена дипломом за третье место за серию публикаций об истории, людях, культуре края. В частности, об истории поселка спецпереселенцев в местечке Воквад.

"Красная Печора" Усть-Цилемского района заявила на конкурс серию публикаций о молодых людях, которые нашли себя на малой родине.

Интинское издание "Искра" представило серию публикаций о современной военной службе.