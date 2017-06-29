В Инте молодой водитель на ВАЗе врезался в трубопровод
29 июня 2017 года, 10:55 | Инта
В Инте молодой водитель на ВАЗе врезался в трубопровод.
Как рассказали "Комиинформу" в Госавтоиспекции республики, дорожный инцидент произошел сегодня, 28 июня, около 6:28.
Около д.13 по ул. Баева водитель 1996 г.р., управляя автомобилем ВАЗ 21140, не выбрал безопасную скорость, обеспечивающую постоянный контроль за движением авто, не справился с управлением, совершил съезд с дороги с последующим наездом на препятствие на трубопровод.
В результате ДТП причинен материальный ущерб, сам водитель не пострадал.
Как отметили в ГИБДД, водитель отказался от медосвидетельствования. Полиса ОСАГО не имеет.
Ольга Белова
Рубрика: Происшествия
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