В Инте молодой водитель на ВАЗе врезался в трубопровод.

Как рассказали "Комиинформу" в Госавтоиспекции республики, дорожный инцидент произошел сегодня, 28 июня, около 6:28.

Около д.13 по ул. Баева водитель 1996 г.р., управляя автомобилем ВАЗ 21140, не выбрал безопасную скорость, обеспечивающую постоянный контроль за движением авто, не справился с управлением, совершил съезд с дороги с последующим наездом на препятствие на трубопровод.

В результате ДТП причинен материальный ущерб, сам водитель не пострадал.

Как отметили в ГИБДД, водитель отказался от медосвидетельствования. Полиса ОСАГО не имеет.