В Сыктывдинском районе столкнулись три автомобиля.

Как сообщили "Комиинформу" в Госавтоинспекции республики, тройная авария произошла сегодня, 28 июня, около 07:45.

Водитель 1952 г.р, управляя автомашиной ВАЗ 21074, двигался по автодороге Сыктывкар-Ухта со стороны Ухты в направлении Сыктывкара.

На 30 дороги он выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, в результате чего совершил касательное столкновение с машиной скорой помощи, которая двигалась во встречном направлении.

После этого ВАЗ 21074 совершила столкновение с ВАЗ 210540 под управлением водителя 1981 г.р, который двигался за УАЗом.

В результате ДТП пострадали три человека.

Водитель ВАЗ 21074 получил ушиб голеностопного сустава и перелом лодыжки.

У водителя ВАЗ 210540 - ушиб шейного отдела позвоночника, гипертонический криз. Пассажир этого авто - мужчина 1985 г.р - получил ушиб шейного отдела позвоночника.

Водитель ВАЗ 21074 А.П. к административной ответственности за нарушение ПДД в течение года привлекался один раз (отсутствие полиса ОСАГО).

Водительский стаж - с 1999 года.