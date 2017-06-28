Ссузы Коми готовы принять на бесплатное обучение более шести тысяч учащихся

В учреждениях среднего профессионального образования республики открыто 5 408 бюджетных мест. Плюс 695 дополнительных бюджетных мест по специальностям, входящих в Топ-50 наиболее востребованным профессий в России. Такие данные Минобрнауки РК были представлены в передаче "Детали дня" телеканала "Юрган", гостем которой была заместитель председателя правительства – министр образования, науки и молодежной политики РК Наталья Михальченкова.

Контрольные цифры приема в вузах республики - 2 806 бюджетных мест. Институты готовы принять еще 4 514 студентов, но на платной основе.

Коми заняла четвертое место среди регионов России по трудоустройству выпускников. Стопроцентное трудоустройство показал Ухтинский педколледж, выше 90% - еще у трех учреждений СПО. Два главных вуза республики, УГТУ и СГУ, показали одинаковый результат – 85%.

"Структура приема ориентирована на потребности рынка труда. То есть проводится глубокий анализ открытых вакансий, исходя из этого моделируются направления, на которые следует объявить прием", - объяснила высокий рейтинг Н.Михальченкова.

Работодателям предоставлена возможность участвовать в процессе подготовки специалистов. И это практикуют все образовательные организации региона: создаются совместные лаборатории, представители предприятий участвуют в приеме экзаменов и так далее.

Зампред правительства отметила активность вузов республики в открытии профильных классов вместе с работодателями. Таким образом они проводят полноценную профориентационную работу со школьниками.

Н.Михальченкова не против того, чтобы выпускники республиканских школ уезжали за профессиональным образованием в другие города. Но при этом она агитирует молодежь возвращаться работать в Коми.

"Стартовый уровень городских выпускников выше. Многие являются олимпиадниками и вправе претендовать на внеконкурсное поступление в федеральные вузы на бюджетные места. Конечно, нужно учиться в ведущих вузах России. Но обязательно возвращаться в наш регион. Этому есть успешные примеры. Я сама вернулась из Санкт-Петербурга в Сыктывкар", - рассказала Н.Михальченкова. И отметила, что представительства Коми в столичных городах активно работают по возвращению студентов в республику.

Министр рекомендовала выпускникам внимательно рассмотреть вариант с поступлением в учреждение среднего профобразования.

"Спектр предлагаемых специальностей соответствует атласу новых профессий с учетом новых профстандартов. Это действительно очень востребованные профессии. Те направления, на которые объявлен прием за счет средств бюджета региона по программам среднего профобразования и 700 мест, которые предлагают вузы, реализующие программу среднего профобразования - это интересные предложения. И это гарантия того, что можно будет продолжить обучение по программе высшего образования", - отметила Н.Михальченкова.