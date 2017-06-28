В Коми только 60% предпринимателей внедрили онлайн-кассы

В Коми около 60% предпринимателей установили онлайн-кассы. Проблемы их применения обсудили сегодня в Сыктывкаре в офисе КРО "Единая Россия" на встрече с представителями бизнес-сообщества и общественными организациями "Деловая Россия", "ОПОРА России" и "Торгово-промышленная палата Коми". Встречу провели депутат Государственной думы РФ Ольга Савастьянова и руководитель предпринимательской платформы партии "ЕР", депутат Госсовета Коми Сергей Артеев.

Напомним, с 1 февраля 2017-го предприниматели и юридические лица были обязаны оснастить торговые точки онлайн-кассами. С июля 2017-го старый порядок работы кассовых аппаратов прекратит свое действие.

Открывая заседание, О. Савастьянова сообщила, что парламентариям очень важно услышать мнения предпринимателей, чтобы понять, какие вопросы можно решить на месте, а какие требуют обсуждения на федеральном уровне.

С. Артеев обозначил проблемы, связанные с внедрением онлайн-касс. В числе основных – слабые темпы внедрения новшеств, непонимание участниками процесса нюансов закона, нехватка и высокая стоимость кассовых аппаратов и многое другое.

Докладчик напомнил, что в среднем цена кассового аппарата в республике достигает 60 тысяч рублей, включая годовое техобслуживание, оплату за связь и прочие расходы. В республике лишь около 60% предпринимателей приобрели онлайн-кассы.

По словам парламентария, для экономии средств сетевым магазинам можно было бы разрешить использовать онлайн-кассу только в центральном офисе.

С предложениями также выступил сыктывкарский предприниматель Игорь Кислицын, владеющий вендинговым бизнесом – аппаратами, в которых можно приобрести снеки и напитки. По его словам, расходы на оснащение каждого такого аппарата онлайн-кассой стоимостью в 30 тысяч рублей лягут на него непосильным бременем. Предприниматель также заявил, что необходимость в ежегодной замене дорогостоящей ЭКЛЗ (электронная контрольная лента защищенная) – не более чем анахронизм, от которого давно отказались в Европе.

В качестве примера он привел банкоматы, которые осуществляют передачу данных без каких-либо требующих ежегодной замены устройств.

Также И. Кислицын затронул тему онлайн-магазинов, в отношении которых на федеральном уровне сейчас обсуждается предложение перевести их на "облачную" онлайн-кассу. По его словам, использование облачных онлайн-касс и в других сферах торговли и услуг помогло бы предпринимателям сэкономить.

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Коми Игорь Бобков отметил, что с введением нового закона стоимость "входа в бизнес" значительно подорожала.

Известный предприниматель, сопредседателя регионального штаба ОНФ в Коми Павел Поташов, высказываясь о внедрении онлайн-технологий, напомнил о существовании хакерских атак на бизнес, которые могут повлечь за собой его ликвидацию. По его словам, после хакерской атаки в Москве закрылась торговая сеть "Ашан".

"Сегодня предприниматели выживают, - добавил он. – Люди перестали покупать и стали очень жестко экономить. Я предлагаю для малого бизнеса отсрочить внедрение онлайн-касс до тучных лет". В завершение своего выступления П. Поташов заявил, что в сложившейся сейчас ситуации он бы в бизнес не пошел.

Заместитель руководителя Управления ФНС РФ по Коми Александр Меньшенин предложил участникам встречи не сгущать краски. По его словам, онлайн-кассы выводят систему учета принципиально на новый уровень, который многие предприниматели уже оценили. Некоторые готовы вложить не 60 тысяч рублей, а все 300 тысяч, чтобы приобрести комплексную систему, охватывающую подразделения бизнеса.

По его словам, предпринимателей никто не обязывает заключать договора на техобслуживание, более того, они сами могут зарегистрировать свои кассы и, тем самым, избежать лишних расходов.

На предложение П. Поташова об отсрочке онлайн-касс для малого бизнеса А. Меньшенин заметил, что "тучных лет" можно и не дождаться.

Подводя итоги встречи, О. Савастьянова отметила, что предпринимательское сообщества остро нуждается в дополнительной информации. Депутат Госдумы РФ также сообщила, что доведет до сведения главы Коми С. Гапликова все озвученные предпринимателями проблемные вопросы, связанные с внедрением онлайн-касс.