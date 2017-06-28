На форум "Инноватика. Крохаль" заявились 200 участников

28 июня 2017 года, 17:00 | Ухта
Фото из архива "Комиинформа"

Организаторы форума "Инноватика. Крохаль" готовятся к началу мероприятия.

На данный момент уже более 200 человек заявили о желании участия в форуме, идет отбор фактических участников. Площадка форума почти готова принять молодежь Коми, сейчас идет подготовка территории к заезду.

Кроме того, состоялось обучение волонтеров, кураторов, медиацентра и работников штаба форума. По словам организаторов, обеспечивать реализацию образовательной программы, следить за порядком, питанием, проживанием и всем необходимым для комфортного обучения будут 40 волонтеров.

"В этом году число заявок, поданных студентами и школьниками республики, желающими принять участие в организации форума, вдвое превысило необходимое количество. Отбор волонтеров проходит на основе анкетных данных ребят и собеседований с ними", - отметили организаторы.

Напомним, что форум "Инноватика. Крохаль" начнет свою работу с 3 июля по таким образовательным площадкам как: "Молодежные медиа", "Кадры Государственной молодежной политики", "Технопарк", "Волонтерство", "Патриотизм", "Творчество", "Молодежное самоуправление", "Ты - предприниматель".

Тема форума в этом году – "Год экологии в России". В рамках программы будут организованы специальные мероприятия и проведены лекции по тематике. К участию в форуме приглашается молодежь в возрасте от 18 до 30 лет.

На форуме также пройдут мероприятия по формированию у молодежи интереса к благотворительности, добровольному служению обществу в поддержку проведения Года добрых дел в Коми.

Помимо образовательной программы, участникам предстоит принять участие в панельных дискуссиях и лекциях с известными экспертами республиканского и федерального уровней. Ко всему прочему состоится "конвейер проектов" по определению лучших молодежных инициатив, сообщает пресс-служба Минобрнауки РК.

Комиинформ
  Ключевые слова: крохаль
  Рубрика: Общество
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0

Если вы заметили ошибку в этом тексте, просто выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Выделенный текст будет автоматически отправлен редактору

Новости по теме:

20:09 25.06.2017
Делегация из Коми прибыла на молодежный форум "Ладога-2017"
14:58 25.06.2017
Более тысячи новоиспеченных специалистов шествовали по Сыктывкару под "Облаками"
14:18 23.06.2017
День молодежи в городах и районах Коми: флэшмобы, интерактивы, шествия и танцы


Новости mediametrix

                       
                       
                       
 

Эко-Коми

Новости проекта



Интервью

Дмитрий Поповцев
Руководитель "Ипотекацентра"
Марина Мусинская
Директор агентства PPF Страхование жизни в Сыктывкаре Марина Мусинская
Сергей Гапликов
Глава Республики Коми
все интервью

Мы рядом
Ирина. Репетитор по русскому языку и литературе. Люблю общение с людьми на тему общих интересов. (Сыктывкар)
Артем. Нехватка живого общения, сопровождение на прогулках по городу. (Ухта)
перейти в раздел

Инфоблок

Отключение горячего водоснабжения в Сыктывкаре будет двукратным

Профилактика клещевого вирусного энцефалита

Телефоны участковых Сыктывкара

Официальный интернет-портал государственных услуг Российской Федерации

Как узнать кадастровую стоимость объекта и оспорить ее в случае несогласия

Как правильно вызвать экстренные службы

Что нужно знать о СПИДе

Реализация значимых проектов в Республике Коми

«Телефоны доверия» МВД

Памятная дата военной истории России

29 июня

День памяти о партизанах и подпольщиках, сражавшихся с фашистами в годы Великой Отечественной войны.



Подробнее...


Индекс цитирования Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru Статистика Система Orphus