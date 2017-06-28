На форум "Инноватика. Крохаль" заявились 200 участников

Организаторы форума "Инноватика. Крохаль" готовятся к началу мероприятия.

На данный момент уже более 200 человек заявили о желании участия в форуме, идет отбор фактических участников. Площадка форума почти готова принять молодежь Коми, сейчас идет подготовка территории к заезду.

Кроме того, состоялось обучение волонтеров, кураторов, медиацентра и работников штаба форума. По словам организаторов, обеспечивать реализацию образовательной программы, следить за порядком, питанием, проживанием и всем необходимым для комфортного обучения будут 40 волонтеров.

"В этом году число заявок, поданных студентами и школьниками республики, желающими принять участие в организации форума, вдвое превысило необходимое количество. Отбор волонтеров проходит на основе анкетных данных ребят и собеседований с ними", - отметили организаторы.

Напомним, что форум "Инноватика. Крохаль" начнет свою работу с 3 июля по таким образовательным площадкам как: "Молодежные медиа", "Кадры Государственной молодежной политики", "Технопарк", "Волонтерство", "Патриотизм", "Творчество", "Молодежное самоуправление", "Ты - предприниматель".

Тема форума в этом году – "Год экологии в России". В рамках программы будут организованы специальные мероприятия и проведены лекции по тематике. К участию в форуме приглашается молодежь в возрасте от 18 до 30 лет.

На форуме также пройдут мероприятия по формированию у молодежи интереса к благотворительности, добровольному служению обществу в поддержку проведения Года добрых дел в Коми.

Помимо образовательной программы, участникам предстоит принять участие в панельных дискуссиях и лекциях с известными экспертами республиканского и федерального уровней. Ко всему прочему состоится "конвейер проектов" по определению лучших молодежных инициатив, сообщает пресс-служба Минобрнауки РК.