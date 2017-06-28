Ухтинские туристы отправились в этнографическую экспедицию "Ижма туй"

Ухтинские туристы провели девять дней в этнографической экспедиции "Ижма Туй" ("Ижемский путь") по одной из древнейших транспортных артерий Севера – реке Ижма.

Как рассказал "Комиинформу" организатор экспедиции - руководитель "Экотуризм Коми", инструктор по туризму Дмитрий Мартемьянов, в экспедиции участвовали четыре человека. Путь по реке они преодолели на надувных лодках.

"Идея пройти от поселка Усть-Ухта до села Ижма возникла еще три года назад, - рассказал руководитель "Экотуризм Коми". – Мы посетили около десяти населенных пунктов, познакомились с местными жителями, услышали их истории про эти края. Перед нами стояла задача оценить туристический потенциал региона и возможные туристические услуги, которые местные жители могли бы оказывать гостям".

По словам Д. Мартемьянова, маршрут по реке Ижме является одним из наиболее популярных среди туристов. Во время поездки ухтинцы встретили две группы путешественников на байдарке и катамаране.

Туристов много, однако мало кто из них знает, по каким уникальным местам они сплавляются, какие уникальные памятники культуры и древние поселения расположены на этой территории. По сути, туристический потенциал местности остается нераскрытым.

"Наша задача была все это разузнать, чтобы создать туристический путеводитель, с помощью которого люди заранее могли бы познакомиться с маршрутом и его особенностями", - пояснил он.

По словам собеседника агентства, путешествие удалось на славу, участники этнографической экспедиции получили массу впечатлений. Ижма испытала туристов и жарой, и грозами, и ветрами, и ливнями, и даже штормами. Путешественники ночевали в палатках, дважды, в особенно холодные дни, останавливались в избах местных жителей.

В организации экспедиции М. Мартемьянову помогали все три района – Ухтинский, Сосногорский и Ижемский. Благодаря договоренностям, путешественников встречали в назначенное время на берегу реки и снабжали всем необходимым.

"Мы не приходили к людям незваными гостями, - пояснил он. – Мы хотели понять, к кому из местных жителей потенциальные туристы могут обратиться, и какую помощь они получат. Все три района в организационных вопросах сработали просто отлично. Чтобы такой маршрут сделать популярным, необходима скоординированная работа всех трех муниципалитетов. Эта поездка в очередной раз подтвердила идею развития внутреннего туризма".