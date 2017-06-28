Ухтинские туристы отправились в этнографическую экспедицию "Ижма туй"

28 июня 2017 года, 16:26 | Сосногорский, Ухта, Ижемский
Фото администрации Ухты

Ухтинские туристы провели девять дней в этнографической экспедиции "Ижма Туй" ("Ижемский путь") по одной из древнейших транспортных артерий Севера – реке Ижма.

Как рассказал "Комиинформу" организатор экспедиции - руководитель "Экотуризм Коми", инструктор по туризму Дмитрий Мартемьянов, в экспедиции участвовали четыре человека. Путь по реке они преодолели на надувных лодках.

"Идея пройти от поселка Усть-Ухта до села Ижма возникла еще три года назад, - рассказал руководитель "Экотуризм Коми". – Мы посетили около десяти населенных пунктов, познакомились с местными жителями, услышали их истории про эти края. Перед нами стояла задача оценить туристический потенциал региона и возможные туристические услуги, которые местные жители могли бы оказывать гостям".

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По словам Д. Мартемьянова, маршрут по реке Ижме является одним из наиболее популярных среди туристов. Во время поездки ухтинцы встретили две группы путешественников на байдарке и катамаране.

Туристов много, однако мало кто из них знает, по каким уникальным местам они сплавляются, какие уникальные памятники культуры и древние поселения расположены на этой территории. По сути, туристический потенциал местности остается нераскрытым.

"Наша задача была все это разузнать, чтобы создать туристический путеводитель, с помощью которого люди заранее могли бы познакомиться с маршрутом и его особенностями", - пояснил он.

По словам собеседника агентства, путешествие удалось на славу, участники этнографической экспедиции получили массу впечатлений. Ижма испытала туристов и жарой, и грозами, и ветрами, и ливнями, и даже штормами. Путешественники ночевали в палатках, дважды, в особенно холодные дни, останавливались в избах местных жителей.

В организации экспедиции М. Мартемьянову помогали все три района – Ухтинский, Сосногорский и Ижемский. Благодаря договоренностям, путешественников встречали в назначенное время на берегу реки и снабжали всем необходимым.

"Мы не приходили к людям незваными гостями, - пояснил он. – Мы хотели понять, к кому из местных жителей потенциальные туристы могут обратиться, и какую помощь они получат. Все три района в организационных вопросах сработали просто отлично. Чтобы такой маршрут сделать популярным, необходима скоординированная работа всех трех муниципалитетов. Эта поездка в очередной раз подтвердила идею развития внутреннего туризма".

Геня Джавршян
  Ключевые слова: этнографическая экспедиция Ижма туй
  Рубрика: Общество
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